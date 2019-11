Calciomercato Roma | interessa Rugani della Juventus RUMORS

Calciomercato : Raiola vuole portare Kean in Italia - piace a Milan e Roma (RUMORS) : Il Calciomercato invernale in Serie A potrebbe regalare clamorosi ritorni: si parla molto del possibile arrivo di Ibrahimovic, che piace soprattutto a Milan e Bologna. Ma restando sempre in tema giocatori assistiti da Raiola, un'altra giovane punta potrebbe clamorosamente far ritorno nel campionato Italiano dopo 6 mesi dal trasferimento in Premier League. Parliamo di Moise Kean, attuale giocatore dell'Everton, che non sta trovando molto spazio ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic e Kean contesi da Roma e Milan (RUMORS) : il Calciomercato invernale potrebbe regalare importanti acquisti in Serie A: alcune società necessitano di rinforzare la propria rosa, mentre altre come la Juventus hanno il problema opposto, sfoltire un organico ricco di giocatori. Proprio i bianconeri potrebbero effettuare diverse cessioni: Mandzukic, Perin e Pjaca sono i principali indiziati a lasciare Torino. La punta bianconera sarebbe pronta a lasciare Torino e ci sarebbero molte società ...

Calciomercato Milan : Kean possibile soluzione per gennaio - piace anche alla Roma (RUMORS) : Il Calciomercato invernale potrebbe regalare clamorose trattative per la Serie A non solo riguardanti le principali protagoniste Juventus e Inter ma anche le altre società che lottano per rilanciarsi dopo un inizio di stagione non di certo ideale. Una di queste è il Milan di Elliott, che arranca in campionato ed è lontana dai posti utili per la qualificazione alle coppe europee. Una delle esigenze principali della rosa Milanista è una punta che ...

Calciomercato - colpo super della Juventus : la proposta del Milan al Torino - ritorno di fiamma per la Roma : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, occasione per le dirigenze per tuffarsi sul mercato con l’intenzione di anticipare i tempi per le sessioni di gennaio e di giugno. Ecco tutte le trattative nel dettaglio che riguardano le squadre del massimo campionato e non solo. Juventus – Ivan Rakitic è pronto a lasciare la Juventus nel prossimo mercato di gennaio. Secondo ‘Sport’, ...

Calciomercato - futuro a sorpresa per Cavani : Torino scatenato - nome nuovo per la Samp e pazza idea Roma : Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, il Calciomercato invece è sempre attivo, si avvicina infatti la finestra di gennaio con tante squadre pronte a rinforzarsi. Tanto movimento anche per la prossima stagione, ecco tutte le trattative che riguardano le squadre di Serie A e non solo. NAPOLI – Il futuro dell’esterno del Napoli, Elseid Hysaj? “Qualsiasi cosa succeda, arriveranno risultati ...

Calciomercato Inter - possibile scambio Politano-Florenzi con la Roma : La sosta per le nazionali è occasione per le società di Serie A di lavorare già in previsione del Calciomercato invernale: una delle società più attive è sicuramente l'Inter, dopo l'esigenza espressa in diverse conferenze stampa da Conte. La necessità di ricambi ai titolari è evidente, ci aspettiamo quindi un mercato di gennaio ricco di trattative, anche se l'amministratore delegato Marotta ha sottolineato come la rosa abbia bisogno solo di ...

Calciomercato Inter - possibile scambio fra Vecino e Florenzi con la Roma : Le principali deluse della settimana nelle coppe europee sono sicuramente Inter e Roma, sconfitte rispettivamente dal Borussia Dortmund in Champions League e dal Borussia Mönchengladbach in Europa League, disfatte che potrebbe in qualche modo condizionate il loro percorso nelle rispettive competizioni europee. A tenere banco però in questo inizio della stagione non è solo il calcio giocato ma anche indiscrezioni di mercato lanciate da alcuni ...

Calciomercato - scambio Inter-Roma e duello con la Juve : colpi Genoa e pazza idea della Sampdoria : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di portare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo le società si muovono sul fronte Calciomercato, la finestra di gennaio si avvicina ma i dirigenti pensano anche alle operazioni per giugno. Ecco tutte le ultime trattative. GUARDIOLA – Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi sono arrivate conferme, Guardiola è pronto per una nuova ...

Calciomercato - 4 club di Serie A in corsa per Ibra : la proposta del Milan al Torino - i nomi per Inter e Roma : La Serie A è concentrata sulla giornata di campionato ma a tenere banco è anche il Calciomercato, le dirigenze del massimo torneo italiano non hanno intenzione di farsi trovare impreparate e per questo motivo sondano il mercato alla ricerca di occasioni per rinforzare le rose in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. Ecco tutte le trattative delle ultime ore nel dettaglio. Inter – Dopo il pareggio contro il Parma il ...

Jack Rodwell alla Roma?/ Calciomercato svincolati : provino a Trigoria anche di Buchel : Jack Rodwell alla Roma? Calciomercato svincolati: il centrocampista britannico è a Trigoria assieme all'ex Empoli Buchel per un provino

Calciomercato Roma - due svincolati già a Trigoria : i giallorossi valutano Rodwell e Buchel : Calciomercato Roma – La Roma si prepara per la 9^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione, i giallorossi in campo nel big match contro il Milan. La Roma deve fare i conti con l’infermeria, nelle ultime settimane ci sono stati una serie infinita di infortuni che hanno condizionato il percorso dei giallorossi e del tecnico Fonseca, il particolar ...

Calciomercato - la Roma pensa agli svincolati : tutti i NOMI sulla lista di Petrachi. Le ultime su Mandzukic : La Roma pensa già al Calciomercato. Lo ha annunciato Paulo Fonseca nel corso della conferenza stampa, visti i numerosi infortuni a centrocampo si potrebbe pensare ad acquistare un calciatore svincolato. Nelle ultime ore sono circolati tanti NOMI: da Sanogo a Lucas Silva, passando per Montolivo. sulla lista del ds Petrachi ci sono anche Nocerino, Hallfredsson o l’ex Manchester City Jack Rodwell. Sono questi i profili al momento senza ...

Calciomercato - Allegri fa la spesa in casa Juve : nuovo attaccante per l’Inter - Vazquez torna in Italia - la Roma guarda in casa Bologna : Il Calciomercato non si ferma, la pausa per le Nazionali è servita ai club per continuare a muoversi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno con l’intenzione di provare ad anticipare i tempi. Sono tante le squadre che si sono mosse nelle ultime ore sia in Italia che all’estero, ecco il punto nel dettaglio delle ultime trattative di Calciomercato. MANCHESTER UNITED – La posizione di Solskjær non è ...

Calciomercato Napoli - la Roma spara basso per Hysaj : De Laurentiis rifiuta la prima offerta : Calciomercato Napoli, la Roma spara basso per Hysaj: De Laurentiis rifiuta la prima offerta Calciomercato Napoli Hysaj| Secondo alcune indiscrezioni riportate da AreaNapoli, la Roma avrebbe fatto capire al Napoli di essere interessata al calciatore per gennaio, la cifra ventilata è quella di 10 milioni di euro. Una cifra ritenuta molto bassa da Aurelio De Laurentiis, a queste condizioni il presidente del Napoli non libererà il proprio ...