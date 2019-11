Calciomercato Juventus | Tottenham su Dybala | Paratici vorrebbe Eriksen RUMORS

Calciomercato Juventus : lo United sprinta per Haaland - possibile offerta già a gennaio : Erling Haaland è uno dei nomi più caldi per il Calciomercato della Juventus e non solo. L’attaccante di soli 19 anni ha già segnato 26 gol in 18 partite con la maglia del Salisburgo. Numeri impressionanti confermati anche in Champions League, dove è tra i miglior marcatori con ben 7 reti. Proprio il rendimento nella massima competizione continentale ha acceso le luci dei riflettori su questo centravanti scandinavo che vede la porta come pochi ed ...

Calciomercato Juventus - ci sarebbe già l'accordo con Raiola per Donnarumma in estate : Il Calciomercato non dorme mai e la Juventus sta lavorando sottotraccia per cercare di acquistare dei top player in vista del futuro. Uno dei giocatori nel mirino di Fabio Paratici è Gianluigi Donnarumma, estremo difensore del Milan e della Nazionale italiana. Il giovane giocatore è stato protagonista di un ottimo avvio di campionato, nonostante il club rossonero si trovi a soli quattro punti dalla zona retrocessione. La Juventus sta monitorando ...

Calciomercato Juventus - l’erede di Cristiano Ronaldo per il club bianconero è Mauro Icardi : Sembra sempre più probabile che Cristiano Ronaldo a fine stagione decida di chiudere la sua avventura in maglia bianconera. CR7 o abbandonerebbe il calcio giocato, ipotesi meno probabile, o ritornerebbe a vestire la maglia del suo primo amore, il Manchester United. Sembra però che nell’ultimo periodo stia sempre più prendendo forma la possibilità che Cristiano Ronaldo possa trasferirsi in Francia dove è molto amato. La squadra che ...

Calciomercato Juventus - per Icardi pronto un quinquennale da 10 milioni (RUMORS) : Continuano ad arrivare indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, continua a monitorare con grandissima attenzione Mauro Icardi. L'attaccante sudamericano, scaricato dal tecnico nerazzurro Antonio Conte, sta offendo delle prestazioni di altissimo livello con la maglia del Paris Saint Germain e questo fatto non è assolutamente passato inosservato dalle parti di via Galileo ...

Calciomercato - Gazzetta dello Sport : Chiesa ha rotto con la Fiorentina e vuole la Juventus : Arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Federico Chiesa, talentuoso esterno offensivo che milita nella Fiorentina. Il giovane calciatore di proprietà del club viola è rimasto in panchina nella gara contro il Verona e le parole di Montella, intervistato nel dopo-gara, hanno fatto scoppiare un vero e proprio caso. L'allenatore viola ha infatti dichiarato: ...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito l'acquisto di Pogba : Le ultime indiscrezioni che arrivano soprattutto dalla Spagna confermano come possa essere concreta la possibilità di un addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus già dall'estate 2020. Arriva però una smentita dalla stampa italiana, in particolar modo da Tuttosport, che parla di un portoghese molto attivo non solo sul campo ma anche come potenziale dirigente. Arriva una clamorosa voce di mercato che confermerebbe come Cristiano Ronaldo sia molto ...

Calciomercato Juventus - Chiesa e Traoré nel mirino della dirigenza bianconera (RUMORS) : Sale la tensione tra Federico Chiesa e la Fiorentina. Nella sconfitta della Viola contro l'Hellas Verona la cosa che ha fatto maggiormente scalpore è stata proprio l'esclusione di Chiesa dall'undici di partenza, nonostante il giocatore sia uno dei migliori in rosa. Nella conferenza stampa post-partita, l'allenatore Vincenzo Montella ha provato a smussare il caso, attribuendo l'esclusione dall'undici di partenza alle condizioni "fisiche e ...

Calciomercato infuocato - si preannuncia battaglia su molti fronti tra Juventus e Inter : Sono diversi gli obbiettivi comuni per rinforzare le proprie rose tra Inter e Juventus. Alcuni di questi obbiettivi possono essere già raggiungibili a gennaio altri a giugno. I dirigenti bianconeri e nerazzurri hanno come obbiettivi comuni molti giocatori da Meunier a Eriksen. Mentre i due club si stanno dando battaglia a suon di vittorie in campionato, l’Inter e la Juventus si stanno preparando a un duro duello ...

Calciomercato Juventus - potrebbe arrivare lo scambio Allan-Rabiot a gennaio : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero potrebbe decidere di acquistare un centrocampista di qualità nella prossima sessione invernale e avrebbe messo nel mirino Allan, forte calciatore brasiliano del Napoli. Il sudamericano è in rotta con Aurelio De Laurentiis dopo l'ammutinamento. Il patron partenopeo lo ha multato di ben duecentomila euro e l'ex Udinese sta ...

Calciomercato Juventus - il primo acquisto di gennaio è Matias Soulé : La Juventus è da sempre una delle società che lavora con maggiore programmazione di prospettiva sia dal punto di vista commerciale, sia da quello sportivo. Già dal Calciomercato estivo però abbiamo notato come la dirigenza abbia deciso di investire gran parte del budget di mercato su giocatori giovani e di qualità: De Ligt, Demiral, Romero, Pellegrini (quest'ultimi due si sono poi trasferiti in prestito rispettivamente al Genoa e al Cagliari) ...

Calciomercato Juventus - Icardi possibile erede di Ronaldo : Paratici lo vorrebbe a giugno : La Juventus avrebbe deciso di tornare alla carica per Mauro Icardi; sarebbe lui il primo obiettivo per la prossima stagione. L'attaccante sudamericano si è trasferito al Paris Saint Germain nella scorsa sessione di Calciomercato ed è stato protagonista di grandi prestazioni in questo inizio di stagione. In sette partite di Ligue 1, infatti, Icardi ha messo a segno sei reti, alle quali vanno aggiunte le quattro in Champions League. Il Paris Saint ...

Calciomercato Juventus - si fa dura per Mbappé : il rinnovo con il PSG sarebbe più vicino : Il sogno del Calciomercato della Juventus Kylian Mbappé sarebbe sempre più lontano da Torino. La stella del Paris Saint Germain è stato accostato diverse volte ai bianconeri come grande colpo per presente e futuro di Paratici. Nessuno sa se in realtà sia mai stata imbastita una trattativa o qualcosa di simile, ma sono bastati questi rumors per far drizzare le antenne a Leonardo. Con la grana Neymar tutt’altro che risolta, a Parigi non vogliono ...

Calciomercato - Juventus e Psg danno la caccia a Zaniolo e Chiesa (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus si lega a doppio filo con quello del Paris Saint Germain. Il direttore sportivo dei parigini Leonardo ha da sempre un occhio di riguardo per la serie A e starebbe tentando di portare in Francia una folta colonia di giocatori italiani o provenienti dal nostro campionato. Tutti sono in orbita Juve oppure sono già giocatori bianconeri con il futuro però incerto. Sull'asse Torino-Parigi, quindi, tra gennaio e giugno ...

Calciomercato Juventus : Rabiot - Can e Mandzukic possibili contropartite per Pogba : La Juventus ha ottenuto una vittoria davvero molto pesante in casa dell'Atalanta, dal momento che il club nerazzurro ha messo in difficoltà la truppa di Maurizio Sarri per almeno settanta minuti. Mentre la squadra continua a guidare la classifica della Serie A con un solo punto di vantaggio sull'Inter, a tenere banco è anche il Calciomercato ed uno dei nomi frequentemente accostati alla Vecchia Signora resta Paul Pogba, fortissimo centrocampista ...