Calcio | Ezequiel Lavezzi ha annunciato il suo ritiro attraverso un messaggio sui social

Fonte : oasport

(Di mercoledì 27 novembre 2019) All’età di 34 anni annuncia il propriodalgiocato l’attaccante. L’argentino, noto a tutti come “Pocho”, ha rivelato le sue intenzioni di abbandonare il “Pallone”unpubblicato sui, al termine del match disputato con il club cinese Hebei CFFC. “Sarà la mia ultima partita come calciatore professionista. Sono stato molto felice all’interno del campo, me ne vado sentendomi utile! Grazie a tutti per tanto affetto“, le parole di, a segno in 35 occasioni nell’esperienza cinese. Un giocatore rimasto nel cuore dei tifosi del Napoli, avendo vestito la maglia partenopea dal 2007 al 2012, realizzando 38 reti in 156 presenze ed aggiudicandosi una Coppa Italia. Può vantare anche 51 apparizioni con l’Argentina, avendo siglato 9 gol. Clicca qui ...

