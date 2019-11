Cala il sipario sulla carriera di Lavezzi | l’argentino annuncia il ritiro | “voglio

Silicon Valley 6 : Cala il sipario sulle vicende dei giovani nerd informatici : Silicon Valley Giunge a conclusione Silicon Valley, la commedia targata HBO che racconta l’improbabile scalata al successo di un bizzarro gruppo di giovani nerd. La sesta e ultima stagione della serie televisiva – composta da sette episodi – è partita negli Stati Uniti lo scorso 27 ottobre e questa sera – dalle 23.15, subito dopo Watchmen – debutterà in Italia in prima visione su Sky Atlantic. Un’irriverente e ...

Formula 1 - Cala il sipario sul Mondiale con il Gp di Abu Dhabi : ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Va in scena nel prossimo week-end l’ultimo Gran Premio della stagione, in programma sul circuito di Yas Marina cala il sipario sul Mondiale 2019 di Formula 1, dominato in lungo e in largo dalla Mercedes e da Lewis Hamilton, capace di conquistare il sesto titolo della propria carriera. L’ultimo appuntamento dell’anno è fissato ancora una volta ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina che chiuderà un’annata piena di ...

‘Caro Benna - devi scendere’ - Cala il sipario sulla carriera di Daniele Bennati : “devo ascoltare la mia schiena” : Il ciclista aretino ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica, postando su Instagram un lungo messaggio Termina con un post su Instagram la carriera di Daniele Bennati, un lungo messaggio con cui il corridore aretino dice basta, obbligato dai continui e persistenti problemi alla schiena. Diciassette anni dopo il suo esordio tra i pro’ con l’Acqua e Sapone, il ciclista italiano vanta tre tappe e la ...

Cala il sipario su ‘On Hair Show Exhibition’ - 12 mila le presenze : Torino, 19 nov. – (Adnkronos) – Dodicimila presenze, 30 Show con artisti internazionali, oltre 80 aziende espositrici. Sono i numeri della 10a edizione di On Hair Show & Exhibition, l’evento per l’universo Hair di Cosmoprof Worldwide Bologna, che si è chiuso a Torino. Protagoniste le tendenze, le tecniche più innovative e le suggestioni per la moda capelli della prossima stagione. Nei due giorni di kermesse sul palco ...

La fine di un lungo viaggio - Jorge Lorenzo si ritira : Cala il sipario sulla carriera del maiorchino : Il pilota spagnolo è intervenuto in conferenza stampa per svelare il proprio futuro, spegnendo di fatto qualsiasi voce Una conferenza straordinaria per definire il proprio futuro, davanti all’intero paddock tutto riunito in sala stampa, compresi quei piloti che fino a domenica saranno i suoi compagni di viaggio. AFP/LaPresse Jorge Lorenzo si ritira, lo annuncia in conferenza stampa non senza un filo di commozione: “sono fiero e ...

Next Gen ATP Finals 2019 – Cala il sipario sul Girone A - ecco chi sarà l’avversario di Sinner in semifinale : In attesa degli ultimi incontri del Girone B in cui è inserito Jannik Sinner, si è concluso il raggruppamento A con la qualificazione di Alex De Minaur e Miomir Kecmanovic Le Next Gen ATP Finals 2019 sono giunte alla terza giornata, quella che conclude le sfide dei due Gironi. In attesa che termini il Gruppo B, che comprende anche il nostro Jannik Sinner, Cala il sipario sul raggruppamento A che premia Alex De Minaur e Miomir ...

The Affair : Cala il sipario con la quinta stagione - al via stasera su Sky Atlantic : The Affair 5 cala il sipario su The Affair, l’avvincente drama di casa Showtime – giunto alla sua quinta stagione – che tornerà questa sera alle 21.15 su Sky Atlantic. Nel capitolo finale – firmato da Sarah Treem e Hagai Levi (già insieme per la serie In Treatment) – il pubblico si immergerà per l’ultima volta dentro le vite di Helen e Noah, che dovranno affrontare i fantasmi del passato per poter finalmente ...

LIVE Superbike - GP Qatar 2019 in DIRETTA : tutto pronto per Gara-2 - Cala il sipario sulla stagione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40 Buonasera e bentornati a Losail! Tra 20 minuti scatta Gara-2 del GP del Qatar! 15.24 La nostra DIRETTA si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle ore 19.00 per l’ultima manche dell’anno. Di seguito la classifica finale della superpole race: 1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD 1’56.687 309 2 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4 R 2.027 +2.027 ...

Vela - Cala il sipario sul Mondiale dei 2.4 mR : tutti i risultati della quarta e ultima giornata : Podio al femminile, con due donne nelle prime tre posizioni. Dominio della inglese Megan Pascoe, seconda posizione per il finlandese Marko Dahlberg, terza la svedese Fia Fjelddahl Il Mondiale dei 2.4 mR chiude dopo una settimana molto ventosa e con 7 regate portate a casa dal Comitato di Regata in condizioni spesso difficili, soprattutto per il mare formato e il vento forte che ha costretto diversi concorrenti al ritiro anticipato. ...

Mr. Robot 4 : Cala il sipario sul cyber-thriller con Rami Malek : Mr. Robot 4 “È l’ora di porre fine a questa guerra una volta per tutte”, recita l’incipit della quarta e ultima stagione di Mr. Robot. Dopo aver debuttato negli Stati Uniti lo scorso 6 ottobre (con ascolti in calo rispetto alla precedente stagione), questa sera, dalle 21.15 su Premium Action e in streaming su Infinity, arriverà anche in Italia il capitolo finale del cyber-thriller che esplose nel 2015, quando parlando di ...