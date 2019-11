Bresaola di tacchino ritirata dal mercato per presenza di allergeni | l’avviso del

Bresaola di tacchino ritirata dai supermercati : la marca celeberrima - il grave rischio non dichiarato : Richiamato dai supermercati Carrefour un lotto di Bresaola di tacchino del marchio Rigamonti per la presenza di latte non dichiarato in etichetta. Il prodotto interessato è venduto in vaschette da 90 grammi con il numero di lotto 719470311 e il termine minimo di conservazione 03/02/2020. La Bresaola