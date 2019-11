BORSA ITALIANA OGGI Ferragamo a +2 | 7% | Juventus a -2% | 27 novembre 2019

Fonte : ilsussidiario

(Di mercoledì 27 novembre 2019)news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale benee Moncler. Male invece

FscoMer : 'Se tutto andrà come previsto, Banca Carige tornerà a scambiare su Borsa Italiana in primavera, più precisamente ne… - TheQ_continuum : @fattoquotidiano @marcotravaglio @PatriziaDeRub E poi scoprirono che gli investitori da 20 anni investono solo in b… - cinquewit : #BorsaItaliana : #Fos Spa (settore dell’Information and Communication #Technology ) su #Aim #Italia Da leggere su G… -