Bologna | neonata collassa dopo aver bevuto il latte dalla madre tossicomane

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) La droga brucia il cervello, fino a far dimenticare a unache la sua piccola vive grazie alprodotto dal suo corpo, avvelenato dalle sostanze che lei prende. Un altro caso di neonato intossicato, un altro scandalo insopportabile per la civiltà moderna, è accaduto a, città in cui gli "incidenti" dovuti alla tossicodipendenza si contano a decine ogni giorno. Ma quando succede ai bambini inconsapevoli è tutta un'altra storia. La giovane mamma, di soli 24 anni, quando si è resa conto che la sua piccola stava molto male e che non avrebbe potuto aiutarla da sola, ha chiesto soccorso chiamando al 118: "Correte, la mia piccola sta male" sono state le parole che gli operatori hanno ascoltato. Immediatamente allertata, l'ambulanza con i paramedici a bordo è partita per raggiungere la casa della donna: entrambe sono salite a bordo,e figlia, e di corsa all'Ospedale ...

