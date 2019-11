Bolivia, Morales:Usa contro mio ritorno

L'ex presidente della, in un'intervista televisiva a Telemundo spiega che vorrebbe rientrare nel suo Paese, ma che gli Stati Uniti non vogliono. "Ho tutto il diritto di tornare per partecipare alle elezioni -ha spiegatoma sono in possesso di informazioni in base alle quali posso dire che il Dipartimento di Stato americano non vuole che torni"(Di mercoledì 27 novembre 2019)