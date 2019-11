Biathlon | presentazione stagione 2019-’20 maschile Martin Fourcade lancia l’assalto a

Fonte : oasport

(Di mercoledì 27 novembre 2019) La Coppa del Mondodi, istituita nell’inverno 1977-’78, è giunta alla sua XLIII edizione. Sabato 30 novembre vi sarà una sorta di prologo rappresentato da due prove miste, dopodiché a Östersund (Svezia) verrà dato fuoco alle polveri con la sprint di domenica 1 dicembre. L’annata 2018-’19 è entrata giocoforza nella storia della disciplina, poiché ha rappresentato la fine del regno di. Infatti, dopo aver inanellato una sequenza senza precedenti di 7 Coppe del Mondo consecutive, il fenomenale francese ha dovuto abdicare in favore di un Johannes Thingnes Bø letteralmente devastante. Il norvegese, unanimemente considerato come l’erede del transalpino, è finalmente riuscito a detronizzarlo dopo una lunga rincorsa. Tuttavia, quanto accaduto lo scorso anno ha lasciato l’amaro in bocca. Sì, perché il termine “abdicare” non è stato utilizzato a sproposito. ...