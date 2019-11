Biathlon - Coppa del Mondo 2019-2020 : l’incognita della staffetta femminile. Servono certezze al fianco dei pilastri Wierer e Vittozzi : Sabato 30 novembre si aprirà ufficialmente la Coppa del Mondo 2019/2020 di Biathlon ad Östersund, in Svezia. Nel primo atto di un weekend spalmato in dieci giorni saranno, com’è da tradizione ormai dalla stagione 2012/2013, le due staffette miste a inaugurare il programma. Il fine settimana successivo sarà invece dedicato alle staffette tradizionali monosesso, con la prova maschile il sabato e quella femminile a chiudere la prima tappa ...

Calendario Coppa del Mondo Biathlon 2019-2020 : date - programma - orari - tv e streaming : La Coppa del Mondo di biathlon 2019-2020 parte dalla Svezia: in programma ben otto gare in nove giorni ad Oestersund, nella prima delle nove tappe presenti in Calendario (oltre ai Mondiali di Anterselva, validi per la classifica generale del circuito maggiore ed unico appuntamento italiano). Chiusura a marzo ad Oslo Holmenkollen (Norvegia). Anche per questa stagione a garantire la copertura televisiva sarà Eurosport, che trasmetterà su Eurosport ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019-2020 : Dominik Windisch e Lukas Hofer - due mine vaganti pronte a esplodere : La nuova stagione della Coppa del Mondo di Biathlon è prossima a spiegare le sue ali e portarci attraverso un inverno di grande passione. Per il successo finale si preannunciano fuochi d’artificio tra il norvegese Johannes Bø e il francese Martin Fourcade, attesi finalmente a un vero confronto sulla neve al massimo delle rispettive potenzialità. L’anno scorso è passato alla storia per il dominio dello scandinavo, assoluto padrone ...

Biathlon – La Coppa del Mondo riparte da Oestersund : Wierer difende il pettorale di leader : riparte dalla magica Oestersund la stagione di Cdm: Wierer difende il pettorale di leader, nove italiani in gara riparte dalla magica Oestersund l’avventura della squadra di Biathlon, pronta a esordire nell’edizione 2019/20 della Coppa del Mondo. La località svedese nello scorso mese di marzo regalò giornate indimenticabili al gruppo diretto da Fabrizio Curtaz, che nel corso dei mondiali vinse addirittura cinque medaglie, con ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : i convocati dell’Italia. Dorothea Wierer - Lisa Vittozzi e Dominik Windisch guidano la spedizione : E’ tutto pronto per l’inizio della stagione di Coppa del Mondo di Biathlon che ripartirà da Oestersund (Svezia). Grande attesa per la squadra italiana che si presenta ai nastri di partenza con importanti ambizioni. La località svedese evoca dolci ricordi per gli azzurri che proprio qui nei mondiali portarono a casa ben cinque medaglie, con i fantastici ori di Dorothea Wierer e Dominik Windisch nelle mass start. I due campioni del ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019-2020 : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer - riparte la caccia alla sfera di cristallo con i Mondiali di Anterselva all’orizzonte : L’attesa è finita. Sabato prossimo, 30 novembre, la Coppa del Mondo 2019/2020 di Biathlon riaccende i propri riflettori per quello che sarà un lungo e appassionante cammino che si snoderà attraverso dieci tappe fino al gran finale di Oslo Holmenkollen, la terza domenica di marzo. L’appuntamento clou della stagione, i Mondiali, tornano nel Bel paese per la prima volta dal 2007 e verranno disputati nella storica località di ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo di Biathlon parte dalla Svezia: in programma ben otto gare in nove giorni, che daranno una prima conformazione alle classifiche. Si inizierà sabato 30 novembre con le staffette miste: alle ore 13.10 la singola, alle ore 15.00 i quartetti. Domenica 1 invece spazio alle prime sprint stagionali: alle 12.30 tocca agli uomini, alle 15.30 alle donne. Tre giorni di break, poi mercoledì 4, alle ore 16.15 gli uomini affronteranno ...

Calendario Biathlon 2019-2020 : date e programma di Coppa del Mondo - Europei e Mondiali di Anterselva : La stagione degli sport invernali è definitivamente iniziata e nel prossimo fine settimana anche il Biathlon apre ufficialmente i battenti con la Coppa del Mondo 2019/2020 che alza il proprio sipario per lanciarci verso un nuovo e appassionante inverno. Si riparte per la prima volta con un azzurro (il sesso non fa importanza) chiamato a difendere il titolo, quella Dorothea Wierer che è uscita vincitrice la scorsa stagione dalla serrata ...

Biathlon - raduno ad Anterselva per la squadra A di Coppa del Mondo : c’è anche Dominik Windisch : L’azzurro si allenerà ad Anterselva per sette giorni con la squadra A di Coppa del Mondo, partenza fissata per il 19 ottobre In attesa di scendere in pista ad Anterselva a febbraio per i Mondiali del 2020, Dominik Windisch, in compagnia di alcuni effettivi della squadra A di Coppa del Mondo, si allenerà nella località altoatesina in occasione di un raduno, il cui inizio è programmato per la giornata di sabato 19 ottobre. Per ...