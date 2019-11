BeIN contro la Supercoppa in Arabia Saudita | “Pronti a lasciare la Serie A”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 27 novembre 2019) LaItaliana inproprio non va giù aMedia, uno dei principali partner commerciali dellaA. L’emittente del Qatar, che versa nelle casse del calcio italiano circa mezzo miliardo di euro per tre anni, spinge da tempo perché laA scelga un’altra sede per la finale della coppa che quest’anno si disputa tra Juventus e Lazio, nonostante un contratto da 22,5 milioni di dollari per l’organizzazione di tre partite in cinque stagioni. Il problema perè che inopera anche l’emittente pirata beoutQ, che continua a “piratare” le sue trasmissioni sportive, a cominciare dai Mondiali del 2018 in Russia. Secondo quanto riportato da “Bloomberg”,starebbe addirittura riconsiderando tutti i suoi accordi finanziari con il calcio italiano, che rappresentano circa il 55% delle entrate dellaA ...

