Beautiful | Steffy vs Hope | Jacqueline MacInnes Wood accusa la Logan

Beautiful - spoiler : Reese rapisce la figlia di Hope e Liam per venderla a Steffy : Gli spoiler di Beautiful in onda nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano il rapimento della piccola Beth. Ebbene sì, la figlia di Hope Logan e Liam Spencer sarà data in adozione a Steffy Forrester dopo essere stata rapita durante il parto da Reese Buckingham per racimolare una cospicua somma di denaro. Un grave gesto che, siamo sicuri, susciterà l'indignazione degli amanti della soap opera americana. Beautiful: Reese necessita di ...

Beautiful cast : nuovo amore per Steffy? Ecco chi potrebbe essere l’attore : Puntate americane Beautiful, nuovo amore per Steffy: nel cast potrebbe arrivare un affascinante attore Gli ultimi rumors sulla vita amorosa di Steffy in Beautiful vedono arrivare nel cast un nuovo personaggio. In America non si parla d’altro che del possibile arrivo di questo attore sul set della nota soap. Gran parte dei telespettatori vorrebbero vedere […] L'articolo Beautiful cast: nuovo amore per Steffy? Ecco chi potrebbe essere ...

Beautiful Anticipazioni 26 novembre 2019 : Taylor allo scoperto! Ecco cosa rivela a Steffy : Taylor confessa a Steffy di avere una relazione con Reese e la Forrester, preoccupata, la mette in guardia.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 25 novembre : Natale senza Steffy? : BEAUTIFUL, Anticipazioni puntata 25 novembre: Natale a casa Forrester senza Steffy? Il veto delle Logan mette alla porta le donne Forrester

Beautiful Trame dal 25 novembre all'1 dicembre 2019 : Liam non parte con Hope a causa di Steffy : Le anticipazioni per l'ultima settimana del mese di novembre, rivelano che i coniugi Spencer saranno costretti a separarsi. Hope partirà per Catalina, mentre Liam dovrà stare accanto a Steffy...

Beautiful Anticipazioni 25 novembre 2019 : Steffy darà una sorellina a Kelly : Dopo l'esclusione di Taylor, Steffy si rende conto che Hope non permetterà mai a sua figlia di frequentare la sua casa e sua sorella. E' per questo che vuole adottare una bambina che cresca con Kelly!

Anticipazioni Beautiful del 25 novembre : Steffy vuole adottare una sorellina per Kelly : Continua la fortunata soap americana Beautiful, che dal marzo del 1987 continua a raccogliere il favore del pubblico con circa tre milioni di telespettatori ogni giorno. Le vicende della prossima puntata che andrà in onda lunedì 25 novembre 2019, mostreranno gli intrighi del dottor Reese e la decisione della giovane Steffy. Cresce in Steffy la consapevolezza che Hope terrà lei e la piccola Kelly lontane dalla sua vita. Steffy sente che la sua ...

Beautiful - spoiler al 30 novembre : Zoe sospetta di Reese - Steffy vuole un altro figlio : Gli spoiler di Beautiful in onda dal 24 al 30 novembre dalle ore 13:45 su Canale 5 rivelano che Zoe Buckingham non capirà il motivo del ritorno del padre Reese a Los Angeles mentre Steffy Forrester deciderà di ricorrere all'adozione da single. Infine Liam Spencer e Hope Logan organizzeranno un viaggio prima della nascita di Beth. La figlia di Hope e Liam si chiamerà Beth Nuovi colpi di scena accadranno a fine mese nelle vicende ambientate a Los ...

Beautiful - trame Usa : Ridge crede di non essere stato un buon padre per Steffy e Thomas : Torna l'appuntamento con le notizie di Beautiful, la soap opera scritta da Bradley Bell trasmessa per la prima volta il 23 marzo 1987 sulla Cbs. Le trame in onda a metà novembre negli Usa, rivelano che Ridge Forrester attraverserà un periodo buio dopo il fallimento del suo matrimonio con Brooke. Lo stilista, infatti, scoprirà tutte le malefatte di suo figlio Thomas, tanto da confidare a Steffy di sentirsi in colpa per averli abbandonati nel ...

Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 novembre : un altro figlio per Steffy - il papà... : Beautiful, Anticipazioni oggi, 21 novembre: Steffy dice no alla festa a casa Forrester e pensa all'adozione di un bambino, e Taylor?

Beautiful Anticipazioni 22 novembre 2019 : Hope è sconvolta! Steffy ha intenzione di... : Steffy vuole adottare una sorellina per Kelly ed è per questo che non accetterà che Taylor venga cacciata dalla sua casa.

Beautiful - spoiler Usa : Steffy potrebbe richiedere l'affido di Beth grazie a Thomas : Gli spoiler di Beautiful, trasmessi a novembre negli Usa, si soffermano su Steffy Forrester, interpretata dall'attrice Jacqueline MacInnes Wood. Scendendo nel dettaglio, la madre di Kelly potrebbe togliere ad Hope Logan l'affido di sua figlia Beth grazie ad un subdolo piano di Thomas Forrester. Beautiful: Hope trascura Liam, Thomas scompare nel nulla L'animosità tra Hope e Steffy tornerà prepotentemente a farsi sentire nel corso dei nuovi ...