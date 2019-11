Beatrice Valli | scoperta così la bellissima novità L’ex UeD non si nasconde più

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 novembre 2019)è pazza d’amore per il suo Marco Fantini. I due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono giurati amore eterno a Parigi, con una romantica proposta di nozze e solo pochi giorni fa l’ex corteggiatrice parla a cuore aperto dicendogli cose finora mai esternate. Dopo la proposta di matrimonio sotto la Tour Eiffel, quindi, la coppia nata a Uomini e donne continua a far sognare i fan. “Poche volte servono tante parole, soprattutto tra di noi! Sono passati sei anni e non posso e voglio chiedere di più di ciò che abbiamo e di ciò che ci siamo costruiti fino ad ora. Siamo ragazzi che amano sognare insieme, siamo complici in amore e siamo una cosa unica in famiglia. Non ti ho mai detto cosa amo più di te ma dopo tanto tempo te lo meriti: amo il tuo essere sempre accondiscendente con tutti, amo il tuo essere spensierato anche quando ci sono fin troppi pensieri”. ...

