Beach soccer | Mondiali 2019 | il calendario dai quarti alla finale Date | programma | orari

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Idi, in corso di svolgimento ad Asuncion (Paraguay), entrano nel vivo. Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta, si parte con idiingiovedì 28 novembre e poi weekend con le semifinali in scena sabato 30 novembre e le finali previste per domenica 1° dicembre. Le due parti del tabellone sembrano essere sbilanciate visto che le super potenze non sono distribuite equamente sui due fronti. Il Brasile Campione del Mondo e grande favorito della vigilia se la dovrà vedere con l’ostica Russia prima di una possibile semiscoppiettante contro l’Italia ma la nostra Nazionale dovrà avere la meglio sull’imprevedibile Svizzera, tutto sembra pronto per la grande Classica ma gli azzurri e i verdeoro non possono sottovalutare le rispettive avversarie. Il Portogallo è invece atteso dal sorprendente Senegal ...

