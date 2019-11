Basket | Preolimpico 2020 | Italia con la necessità di avere tutti i migliori a

Basket - Preolimpico 2020 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - programma e orari : L’Italia giocherà il torneo Preolimpico di Basket maschile a Belgrado (Serbia) dal 23 al 28 giugno, la nostra Nazionale andrà a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma dovrà compiere una vera e propria impresa visto che sarà impegnata nella tana di un avversario tra i più proibitivi al mondo. I ragazzi del CT Meo Sacchetti dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo e inventarsi un’autentica magia se vorranno ...

Calendario Preolimpico Basket 2020 : date - programma - orari e tv : L’Italia giocherà a Belgrado (Serbia) il torneo di qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il basket maschile, la nostra Nazionale scenderà in campo dal 23 al 28 giugno per andare a caccia del pass a cinque cerchi. Gli azzurri sono chiamati a una vera e propria impresa nella tana della corazzata slava, i padroni di casa partiranno con tutti i favori del pronostico e per volare nel Sol Levante bisognerà davvero ...

Basket - Preolimpico 2020 : Italia a Belgrado con la Serbia - serve l’impresa azzurra. La Slovenia di Luka Doncic a Kaunas con la Lituania : Sono stati sorteggiati i tornei Preolimpici di Basket maschile e femminile che si terranno nel 2020. La procedura è stata effettuata a Mies, in Svizzera, dove si trova la sede della FIBA. All’Italia è toccato in sorte il torneo in programma alla Stark Arena di Belgrado e dunque in casa della Serbia. Gli azzurri sono inseriti nel girone B con Porto Rico, incontrato negli ultimi Mondiali, e Senegal, mentre nell’altro raggruppamento ci ...

Basket - Sorteggio Preolimpico 2020 : il regolamento e come verranno stilati i gironi : La FIBA ha rilasciato da poco in via ufficiale, tramite il suo canale YouTube, le procedure con le quali verranno sorteggiati i quattro tornei Preolimpici che si terranno a Belgrado (Serbia), Kaunas (Lituania), Victoria (Canada) e Spalato (Croazia) per quel che riguarda gli uomini e a Belgrado, Ostenda (Belgio), Bourges (Francia) e Foshan (Cina) per le donne. Il Sorteggio si terrà mercoledì alle ore 14. Com’è noto, in uno dei quattro ...

Basket - Sorteggio Preolimpico 2020 : data - programma - orario e tv : Si terrà mercoledì il primo passo concreto verso le Olimpiadi 2020 per il Basket maschile, con il Sorteggio dei gironi relativi ai quattro tornei Preolimpici che si giocheranno dal 23 al 28 giugno. 24 squadre, 4 città, 4 qualificate: questo sarà il destino che attende una buona fetta di mondo cestistico pronto a cercare il posto a Tokyo 2020. E’ coinvolta anche l’Italia, per effetto del suo decimo posto (con eliminazione nella ...

Basket - Preolimpico 2020 - Meo Sacchetti : “Due potenze da battere - ma l’importante è pensare a noi e prepararci al meglio” : All’indomani del pomeriggio in cui la FIBA ha svelato le sei fasce in cui saranno divise le 24 squadre partecipanti ai quattro Preolimpici che qualificheranno per Tokyo 2020, a parlare è il coach azzurro Meo Sacchetti, che considera le probabilità di dover finire in ogni caso contro una delle quattro che, sulla carta, restano più forti dell’Italia, inserita in seconda fascia. A riportare le sue dichiarazioni è Piero Guerrini dalle ...

Basket - decise le fasce del Preolimpico di Tokyo 2020 : Italia insieme al Brasile [FOTO] : decise le fasce del Preolimpico in vista di Tokyo 2020: Italia inserita in seconda fascia con il Brasile Giappone(Paese ospitante), Spagna, Argentina, Francia, Australia, Stati Uniti, Nigeria e Iran sono già qualificate, mentre altre 24 squadre sono a caccia degli ultimi 4 posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Si dovrà passare da 4 tornei Preolimpici, calendarizzati dal 23 al 28 giugno prossimi. Il 27 novembre verranno sorteggiati i ...

Basket - Preolimpico 2020 : i quattro tornei maschili si disputeranno in Serbia - Canada - Lituania e Croazia : La FIBA ha ufficializzato quest’oggi le sedi dei tornei preolimpici di Basket valevoli per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Per quanto riguarda gli uomini, le 24 squadre ancora in lizza per il pass giocheranno in Canada (Victoria), Croazia (Spalato), Lituania (Kaunas) e Serbia (Belgrado) dal 23 al 28 giugno 2020 mentre in campo femminile saranno Belgio (Ostenda), Cina (Foshan), Francia (Bourges) e Serbia ...

Basket : Rick Pitino è il nuovo C.T. della Grecia in vista del preolimpico del 2020 : Sarà Rick Pitino a guidare la Nazionale di pallacanestro maschile della Grecia al prossimo torneo di qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Ormai manca solo l’ufficialità ma la conferma dell’accordo è arrivata negli ultimi giorni proprio dal diretto interessato, chiamato a sostituire Thanasis Skourtopoulos sulla panchina ellenica con la missione di strappare uno degli ultimi quattro pass a disposizione per i Giochi Olimpici ...

Basket : a guidare la Grecia al preolimpico ci sarà Rick Pitino : Gran colpo per la Grecia di Basket al maschile in chiave Tokyo 2020. In vista del torneo preolimpico che assegnerà i pass per la manifestazione a Cinque Cerchi, gli ellenici hanno annunciato come commissario tecnico Rick Pitino, 67enne hall of famer bicampione Ncaa con Louisville e Kentucky. A confermarlo, come riporta la Gazzetta dello Sport, è lo statunitense al termine dell’incontro con il presidente della federazione ...