Basket | Luca Vitali lascia la Nazionale Per lui 149 presenze tra il 2006 e il 2019

Basket : Luca Banchi non è più l’allenatore del Lokomotiv Kuban. Fatale il deficitario rendimento in EuroCup : Luca Banchi è stato sollevato dall’incarico di capo allenatore del Lokomotiv Kuban di Krasnodar. La decisione della società arriva dopo il rendimento non corrispondente alle aspettative del club, che in VTB League è a quota 3 vittorie e 2 sconfitte, ma che, soprattutto, in EuroCup è in seria difficoltà, sull’orlo dell’eliminazione dopo la prima fase con due partite vinte e cinque perse nel girone B, quello di Venezia. Queste le ...

