Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : Fenerbahce-Schio 58-43. Cecilia Zandalasini vince il big match contro le campionesse d’Italia : Cade a Istanbul la Famila Wuber Schio, nel big match di Eurolega femminile 2019-2020 con il Fenerbahce di Cecilia Zandalasini. Il match ha visto le padrone di casa dominare in lungo e in largo, mentre le campionesse d’Italia hanno avuto grossissime difficoltà a fare canestro. Con questo successo le turche restano sole al comando del gruppo B con il record di 4-1, mentre le venete sono, ora, ferme sul 3-2. Il Fener comincia subito ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : Fenerbahce-Schio 58-43. Cecilia Zandalasini vince il big match contro le campionesse d’Italia : Cade a Istanbul la Famila Wuber Schio, nel big match di Eurolega femminile 2019-2020 con il Fenerbahce di Cecilia Zandalasini. Il match ha visto le padrone di casa dominare in lungo e in largo, mentre le campionesse d’Italia hanno avuto grossissime difficoltà a fare canestro. Con questo successo le turche restano sole al comando del gruppo B con il record di 4-1, mentre le venete sono, ora, ferme sul 3-2. Il Fener comincia subito ...

Basket femminile - le migliori italiane della 7^ giornata di Serie A1. Sugli scudi Costanza Verona e Valentina Bonasia - exploit per la baby Matilde Villa : La settima giornata della Serie A1 di Basket femminile ha regalato tante emozioni e una grande sorpresa, il successo di Vigarano sul campo della capolista Ragusa, unica squadra ancora imbattuta fino a ieri. Sono numerose le giocatrici italiane che si sono messe in evidenza nelle sette partite del weekend, tra cui alcune giovanissime. Dati alla mano, andiamo ad analizzare le loro prestazioni. La performance più completa in ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : i risultati della 7^ giornata. Impresa di Vigarano a Ragusa - non sbagliano Schio e San Martino di Lupari : Dopo le vittorie di Venezia e Sesto San Giovanni negli anticipi di ieri, oggi pomeriggio si sono disputate le restanti cinque partite in programma per la settima giornata della Serie A1 di Basket femminile. La notizia della giornata è la sorprendente vittoria di Vigarano a Ragusa, che pone fine all’imbattibilità della capolista. Non sbagliano invece Schio e San Martino di Lupari, che con questi due punti raggiungono la testa della ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : i risultati della 7^ giornata. Impresa di Vigarano a Ragusa - non sbagliano Schio e San Martino di Lupari : Dopo le vittorie di Venezia e Sesto San Giovanni negli anticipi di ieri, oggi pomeriggio si sono disputate le restanti cinque partite in programma per la settima giornata della Serie A1 di Basket femminile. La notizia della giornata è la sorprendente vittoria di Vigarano a Ragusa, che pone fine all’imbattibilità della capolista. Non sbagliano invece Schio e San Martino di Lupari, che con questi due punti raggiungono la testa ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 - 7a giornata : Venezia senza problemi con Battipaglia - il Geas espugna Costa Masnaga : Si sono giocati oggi due anticipi della Serie A1 femminile, per quel che concerne la settima giornata del massimo campionato di casa nostra. Andiamo a vedere cos’è accaduto nelle due sfide della sera. UMANA REYER Venezia-O.ME.P.S. GIVOVA Battipaglia 82-60 (26-14, 42-35, 63-47)Vittoria abbastanza agevole per la Reyer, che controlla con poca fatica l’ultima in classifica (ancora senza vittorie) e si riprende per una sera la testa ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 - 7a giornata : Venezia senza problemi con Battipaglia - il Geas espugna Costa Masnaga : Si sono giocati oggi due anticipi della Serie A1 femminile, per quel che concerne la settima giornata del massimo campionato di casa nostra. Andiamo a vedere cos’è accaduto nelle due sfide della sera. UMANA REYER Venezia-O.ME.P.S. GIVOVA Battipaglia 82-60 (26-14, 42-35, 63-47) Vittoria abbastanza agevole per la Reyer, che controlla con poca fatica l’ultima in classifica (ancora senza vittorie) e si riprende per una sera la testa ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : 7^ giornata. La capolista Ragusa ospita Vigarano. Venezia - San Martino di Lupari e Schio attese da partite agevoli : Torna, dopo aver lasciato spazio, per una settimana, alle qualificazioni a Euro 2021, la Serie A di Basket femminile. In programma la 7a giornata che si svolgerà tra sabato 23 e domenica 24. Due gli anticipi previsti. Apre, alle 19.00, la sfida tra la Reyer Venezia, la quale, insieme a Schio e San Martino di Lupari, fa parte del terzetto che occupa il secondo posto in classifica, e l’ O.ME.P.S. Givova Battipaglia, attuale fanalino di ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : 7^ giornata. La capolista Ragusa ospita Vigarano. Venezia - San Martino di Lupari e Schio attese da partite agevoli : Torna, dopo aver lasciato spazio, per una settimana, alle qualificazioni a Euro 2021, la Serie A di Basket femminile. In programma la 7a giornata che si svolgerà tra sabato 23 e domenica 24. Due gli anticipi previsti. Apre, alle 19.00, la sfida tra la Reyer Venezia, la quale, insieme a Schio e San Martino di Lupari, fa parte del terzetto che occupa il secondo posto in classifica, e l’ O.ME.P.S. Givova Battipaglia, attuale fanalino di coda ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : la capolista Ragusa ospita Vigarano nella 7a giornata. Venezia - San Martino di Lupari e Schio attese da partite - sulla carta - agevoli : Torna, dopo aver lasciato spazio, per una settimana, alle qualificazioni a Euro 2021, la Serie A di Basket femminile. In programma la 7a giornata che si svolgerà tra sabato 23 e domenica 24. Due gli anticipi previsti. Apre, alle 19.00, la sfida tra la Reyer Venezia, la quale, insieme a Schio e San Martino di Lupari, fa parte del terzetto che occupa il secondo posto in classifica, e l’ O.ME.P.S. Givova Battipaglia, attuale fanalino di coda ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : inizio in chiaroscuro per l’Italia nelle partite con Repubblica Ceca e Danimarca : Settimana scorsa sono iniziate le Qualificazioni per gli Europei di Basket femminile del 2021 che si terranno in Spagna e Francia. Si giocano due match ogni anno da qui a febbraio 2021 e l’Italia è in girone con Romania, Danimarca e Repubblica Ceca. Al momento la compagine azzurra ha affrontato le ultime due, rimediando un successo con la prima e una sconfitta con la seconda. La partita inaugurale, contro le ceche, ha visto l’Italia ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : l’Italia soffre nel finale ma supera la Danimarca - prestazioni super di Zandalasini e Sottana : Nella seconda giornata delle Qualificazioni agli Europei di Basket femminile del 2021, l’Italia riscatta immediatamente la sconfitta contro la Repubblica Ceca e, pur rischiando nel finale, si impone in Danimarca con il punteggio di 72-82. Grandissimo merito di questo successo va a Cecilia Zandalasini e Giorgia Sottana, autrici rispettivamente di 22 e 21 punti e sempre pronte a prendersi responsabilità importanti nei momenti di maggiore ...

LIVE Danimarca-Italia Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : 72-82 - le azzurre rischiano nel finale ma trovano la vittoria. 22 di Zandalasini - 21 di Sottana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Con i 22 punti di Cecilia Zandalasini e i 21 di Giorgia Sottana si chiude questa nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! TOP SCORER – DANIMARCA: Tryggedsson 18; ITALIA: Zandalasini 22 FINISCE QUI! Con tantissima sofferenza l’Italia batte un’orgogliosa Danimarca per 72-82, e conquista il primo successo in queste ...

LIVE Danimarca-Italia Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : 44-56 - le danesi non vogliono mollare nonostante 13 di Sottana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-59 LA BOMBA DI ZANDALASINI! 46-56 Seilund per Jespersen che tira sopra Francesca Dotto, chiama time out Capobianco con 4’26” da giocare nel terzo quarto 44-56 Non molla Tryggedsson, e piazza un’altra tripla 41-56 Sottana per Andrè: arriva il piazzato dai quattro metri, arriva il +15! 41-54 2/2 Ryder Ryder cerca una penetrazione con conclusione impossibile, fallo forse ...