Autostrade | Di Maio | “Vanno revocate le concessioni ai Benetton Chi ci ha bloccato fino

Atlantia - salvataggio Alitalia solo senza il ritiro della concessione Autostrade. Il disastro di Di Maio e M5s : Prosegue il braccio di ferro tra Atlantia e il M5s: la holding del gruppo Benetton si dichiara pronta a tirarsi indietro per il salvataggio di Alitalia in mancanza di un piano di rilancio efficace e per l'eventuale cancellazione della concessione per Autostrade per l'Italia. Atlantia ha reso note le