Auto precipita dal viadotto e si schianta sui pedoni della strada sottostante | vittime e

Tolosa - ponte crolla : Auto e tir precipitano/ Video : morta 15enne - feriti e dispersi : Tolosa, ponte crolla: auto e tir precipitano nel fiume, Video. morta 15enne, era in auto con la madre. Ci sono feriti gravi e dispersi. Ricerche in corso.

Francia - crolla un ponte a nord di Tolosa : un camion e un’Auto precipitati nel fiume. Un morto e almeno tre feriti : Un camion e un’auto sono precipitati nel fiume Tarn lunedì mattina, quando un ponte sospeso situato a nord di Tolosa è crollato. Una persona è morta e ci sono almeno tre feriti. Secondo La Dépêche du Midi la struttura di Mirepoix-sur-Tarn è crollata in seguito al passaggio di un mezzo pesante di volume superiore al limite autorizzato. Nel fiume è caduta anche un’auto che attraversava il ponte nello stesso istante e secondo il quotidiano ...

Precipitano giù dal viadotto travolti da Auto : morte 2 persone : Sono stati sbattuti all'aria su un viadotto stradale dell'Olfantina bis, in prossimità dello svincolo Montemarano (Avellino), per prestare aiuto ad un'auto in panne. Così, due cittadini serinesi, Carmine Molisse, 52 anni, e Antonio De Feo, 64 anni, sono morti in circostanze a dir poco tragiche. Stando a quanto si apprende dal sito d'informazione nuovairpinia.it, l'impatto fatale sarebbe avvenuto pressapoco alle ore di domenica mattina ma la ...

Il mistero della morte di Mattia Ennas precipitato da un palazzo a Cagliari : disposta Autopsia : Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Mattia Ennas, il giovane di Quartu Sant'Elena trovato senza vita all'alba di domenica 25 agosto dopo essere precipitato da un palazzo nel quartiere di Mulinu Becciu. Il pubblico ministero ha disposto la riesumazione del cadavere. Al momento non ci sono indagati: la Procura procede con l'ipotesi di morte in conseguenza di altri reati e di furto.Continua a leggere

Maltempo Piemonte : precipita in un burrone con l’Auto - un morto nel Biellese : Incidente stradale nel Biellese: probabilmente a causa della pioggia e della fitta nebbia, un agricoltore ha perso il controllo dell’auto di cui era alla guida, ed è morto. La vettura è precipitata per circa 20 metri in un burrone, sulla strada che dalla frazione di Oneglie conduce a Sagliano Micca. L’81enne è riuscito a uscire dall’abitacolo, a risalire in strada e a chiedere aiuto: è morto per arresto cardiaco durante ...

Vicenza - paura per una coppia : con l’Auto rischia di precipitare dal terzo piano di un palazzo : paura per una coppia che mentre era a bordo della propria auto ha rischiato di precipitare dal terzo piano di un fabbricato a Vicenza. In un parcheggio multipiano una donna che si trovava a bordo di una Toyota Yaris con il marito durante una manovra ha divelto il parapetto e la vettura è rimasta pericolosamente sospesa nel vuoto.Continua a leggere

Siria - la città di Qamishlo precipita nel caos. Raid turchi su carcere : “5 miliziani Isis in fuga” Esplode Autobomba : “Quattro persone uccise” : A poche ore dall’inizio delle operazioni militari della turchia nel nord della Siria, Qamishlo è piombata nel caos. Nella città, che sorge nella zona sotto il controllo delle autorità curde, a est rispetto all’area in cui operano le forze di Ankara, è esplosa un’autobomba causando “diverse vittime“. Secondo l’emittente panaraba Al Arabiya, quattro persone sarebbero morte e altre nove sarebbero rimaste ferite. Tra le ...

Perù - Autobus precipita da una scarpata per 100 metri : 18 persone morte - 24 feriti : Il mezzo trasportava una cinquantina di persone fra Cusco e Maldonado nel sud del Paese, quando improvvisamente è uscito di strada per cause imprecisate, precipitando per un centinaio di metri sul fianco di una collina. È solo l'ultimo di una serie di drammatici incidenti stradali avvenuti nel Paese sudamericano.Continua a leggere