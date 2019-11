Auto aziendali - Ecco come cambierà il fringe benefit

Auto aziendali - Noleggio a lungo termine - rischio stangata da 30 milioni di euro : Mentre non si placano le polemiche sulla stangata sulle Auto aziendali in fringe benefit, nelle pieghe del decreto fiscale, in discussione in commissione finanze alla camera, spunta un'altra mazzata sulle vetture a Noleggio a lungo termine. Un emendamento firmato da Fabio Melilli, deputato del partito democratico, prevede lannotazione al Pra, il Pubblico registro Automobilistico gestito dallAci, di tutti i contratti di Noleggio a lungo termine ...

Manovra - la Plastic Tax dimezzata Retromarcia sulle Auto aziendali : Dimezzamento della tassazione sulla Plastica e marcia indietro sulla stretta per le auto aziendali. Sono questi i pilastri del pacchetto di modifiche alla Manovra a cui sta lavorando il governo Segui su affaritaliani.it

Plastic tax - Auto aziendali e lotta all'evasione fiscale : così cambia la manovra : Passo indietro del governo, la Plastic tax viene ridotta sensibilmente e diventa un "incentivo al riciclo". Anche sul fronte...

Manovra - retromarcia del governo : plastic tax dimezzata e sulle Auto aziendali si cambia : Dietrofront del governo sulle microtasse della Legge di Bilancio 2020: la plastic tax scende a 0,50 euro al chilo. Rimane, però, il problema delle coperture finanziarie

Conte : "Fare ammenda su Auto aziendali" : 13.00 "Sulle auto aziendali dobbiamo fare ammenda: con umiltà ci siamo messi al lavoro per rimodulare la misura fino a svuotarne l'effetto negativo che potrebbe avere sul sistema produttivo". Così il premier Conte alla conferenza Aci. Il premier parla anche di dazi: "Non sappiamo se ci stanno per arrivare sulla testa nuovi dazi, speriamo di no, ma chiaramente le tensioni commerciali non ci fanno bene".Per Alitalia "resta preferita la ...

Manovra - plastic tax e tassa su Auto aziendali più leggere. Conte : “Trovate le coperture” : plastic tax e tassa sulle auto aziendali più leggere: la richiesta di Italia Viva e di Matteo Renzi sembra essere stata, almeno in parte, accolta dal governo. A confermarlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, spiegando che sono state trovate le coperture e che le due tasse verranno ridimensionate.Continua a leggere

Manovra - Conte : “Trovate coperture per Auto aziendali e plastic tax. Maggioranza vivace - ma c’è dialogo. Gli emendamenti si diraderanno” : Le coperture per plastic tax e auto aziendali ci sono. “Le abbiamo trovate, abbiamo trovato la quadra”, annuncia il premier Giuseppe Conte parlando della legge di Bilancio. “Siamo in dirittura d’arrivo”, aggiunge il presidente del Consiglio, ospite di Adnkronos Live, dicendo che “ci siamo resi conto che c’erano delle criticità”. Come conseguenza dell’annuncio, il premier si dice certo che gli ...

Plastic tax e Auto aziendali cambieranno Conte : «Trovate coperture - sì a modifiche» : Il premier rivela che la maggioranza ha trovato «la quadra» per riformulare la Plastic tax e l'imposta sulle auto aziendali: «Ci siamo resi conto che c'erano delle criticità»

Auto aziendali - Conte preannuncia «modifiche sostanziali» alla stretta fiscale : Per il premier il settore Automotive «riveste un rilievo strategico» per l'economia nazionale» e il Governo «intende affrontare questo passaggio così sensibile e cruciale per la nostra struttura industriale, con piena consapevolezza»

Manovra - Conte : pronti a modifiche sostanziali su Auto aziendali : Per il premier il settore automotive «riveste un rilievo strategico» per l'economia nazionale» e il Governo «intende affrontare questo passaggio così sensibile e cruciale per la nostra struttura industriale, con piena consapevolezza»

Melfi - Conte all'Anfia : "Rivedremo la norma sulle Auto aziendali" : Presidente, ci supporti: è un grido daiuto quello che Paolo Scudieri, presidente da poco più di un anno di Anfia che riunisce le aziende della filiera e della componentistica dellautomobile italiana ha rivolto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte in occasione dellassemblea pubblica dellassociazione, terminata da pochi istanti presso limpianto FCA di Melfi, in Basilicata. Una scelta, quella della location, che sia detto per inciso sembra ...

Auto aziendali - Noleggio a lungo termine - rischio stangata da 43 milioni di euro : Mentre non si placano le polemiche sulla stangata sulle Auto aziendali in fringe benefit, nelle pieghe del decreto fiscale, in discussione in commissione finanze alla camera, spunta un'altra mazzata sulle vetture a Noleggio a lungo termine. Un emendamento firmato da Fabio Melilli, deputato del partito democratico, prevede lannotazione al Pra, il Pubblico registro Automobilistico gestito dallAci, di tutti i contratti di Noleggio a lungo termine ...

"Le tasse sulle Auto aziendali e sulla plastica vanno ripensate" dice Cecilia Guerra di Leu : sulle auto e plastica la stretta fiscale va ripensata E per avviare la riduzione del contante ci vuole più tempo. Cominciano i ripensamenti anche all'interno del governo sulla manovra economica varata dall'esecutivo giallorosso. E in un'intervista al Corriere della Sera la sottosegretaria al Mef Cecilia Guerra, esponente della sinistra di LeU, accoglie l'invito del premier Conte a trovare ricette correttive. A cominciare dalla stretta “sulle ...

Manovra - oltre 4.500 emendamenti : da Imu chiesa a Iva ridotta sui condom - plastic tax e Auto aziendali : Sono circa 4.550 gli emendamenti alla Manovra, secondo quanto si apprende, presentati dai gruppi parlamentari alla Manovra in commissione Bilancio al Senato. «Ripenseremo profondamente...