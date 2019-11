Australia | muore il koala Lewis salvato dalle fiamme | troppe ustioni

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Ie gli incendiIe gli incendiIe gli incendiIe gli incendiIe gli incendiIe gli incendiEllenboroughnon ce l’ha fatta. Ilche la scorsa settimana era statoda una donna, Toni Doherty, che l’aveva liberatodi un violento incendio in, è stato soppresso dai veterinari della struttura dove era stato ricoverato. Aveva riportato gravissimee, come ha fatto sapere ilHospital di Port Macquarie, la decisione di sopprimerlo è stata presa una volta appurato che l’animale non si sarebbe mai ripreso. Il video del suo salvataggio era diventato virale: Toni Doherty aveva prelevato da un albero il, che aveva 14 anni, e lo aveva portato al sicuro avvolgendolo dentro la sua t-shirt. Poi lo aveva bagnato con la bottiglia di acqua che aveva in auto e lo aveva condotto in una struttura specializzata per la ...

