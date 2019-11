Atletica | Europei cross 2019 | i convocati dell’Italia Yeman Crippa guida gli azzurri

Atletica - Europei 2020 : il calendario completo. Programma - orari e tv. La guida giorno per giorno : Gli Europei 2020 di Atletica leggera si disputeranno al Charlety Stadium di Parigi (Francia) dal 25 al 30 agosto. La rassegna continentale andrà dunque in scena subito dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 che sono in Programma dal 22 luglio al 9 agosto, si tratterà di una kermesse tecnicamente di bassa levatura visto che tutti i big avranno dato il loro massimo ai Giochi ma molti atleti punteranno su questa competizione per magari riscattarsi o per ...