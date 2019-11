Atletica | Elio Locatelli è morto all’età di 76 anni | storico direttore tecnico dell’Italia

Fonte : oasport

Una brutta notizia per l'leggera italiana. All'età di 76, attualedella performance Fidal e figura storica dell'italiana e mondiale, avendo responsabilità rilevanti a livello dirigenziale. Con un passato da pattinatore sul ghiaccio di ottimo profilo alle Olimpiadi Invernali di Innsbruck '64 e di Grenoble '68, fu allenatore di tanti atleti di spicco, tra cui il bronzo olimpico di GiovEvangelisti nel salto in lungo a Los Angeles 1984. Nel suo percorso anche l'incarico didelle squadre nazionali azzurre, tra il 1987 e il 1994 e nel biennio 2017-2018.

