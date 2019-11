Aterosclerosi | scoperta la molecola in grado di frenare la malattia

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Individuati possibili futuri farmaci indi bloccare lo sviluppo dei meccanismi infiammatori alla base dell’e di prevenire la formazione della placca aterosclerotica. La speranza arriva dallo studio “Endogenous oxidized phospholipids reprogram cellular metabolism and boost hyperinflammation” (DOI:10.1038/s41590-019-0539-2) condotto da un gruppo di ricerca internazionale guidato da Ivan Zanoni del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze dell’Università di Milano-Bicocca in collaborazione con la Harvard Medical School di Boston e appena pubblicato sulla rivista Nature Immunology. Il sistema immunitario è indi combattere agenti patogeni e di intervenire in caso di alterazioni della funzionalità dei nostri tessuti. Le cellule del sistema immunitario sono dotate di una grande capacità distruttiva, ma allo stesso tempo sono anche indi riparare i tessuti e ...

unimib : Lo studio, pubblicato su @NatImmunol da un gruppo di ricerca internazionale guidato da Ivan Zanoni dell’Università… -