Assunzioni Unicredit | ricercati laureati in materie giuridiche | economiche e matematiche

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il Grupporappresenta uno dei principali gruppi bancari sia in Italia che all'estero, dove opera in ben 18 Paesi, disponendo di una rete che conta quasi 8600 sportelli bancari.è alla costante ricerca di nuove figure da impiegare nel proprio organico e che verranno impiegati sia come lavoratori assunti, sia come stagisti....