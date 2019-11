Arrivano i Sustainable Energy Expert | per guidare la svolta low carbon delle aziende

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Dalla rivoluzione della green economy nasce un nuovo mestiere: il, l’esperto che aiuta lea trasformare le proprie politiche energetiche senza compromettere la sostenibilità economica e finanziaria dell’impresa. Una figura che sarà sempre più richiesta per la quale però, ad oggi, non esiste un percorso formativo dedicato. GrEnFIn – GreeningMarket and Finance è il nuovo progetto europeo Erasmus+ guidato dall’Università di Bologna che andrà a colmare questo vuoto, dando vita ad un corso di laurea internazionale con titolo congiunto pensato per sostenere lagreen del mondo produttivo. Il progetto – che prende il via ufficialmente oggi con un kick-off meeting a Bologna – coinvolge quattordici partner di dieci paesi (Italia, Germania, Regno Unito, Austria, Polonia, Francia, Portogallo, Spagna, Grecia, Brasile), equamente divisi tra università ...

