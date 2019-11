Arrampicata sportiva | Qualificazioni Olimpiadi 2020 | Stefano Ghisolfi e Laura Rogora

Arrampicata sportiva - Torneo qualificazione Tokyo 2020 : il regolamento e come si conquistano i pass per le Olimpiadi : L’Arrampicata sportiva sarà uno dei nuovi sport presenti alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il CIO ha acconsentito all’inserimento di questa disciplina insieme a baseball/softball, karate, surf, skateboard e dunque i migliori atleti sono pronti per darsi battaglia nella cornice a cinque cerchi per la prima volta nella storia. All’evento parteciperanno 20 uomini e 20 donne che si cimenteranno nel nuovo format della combinata, pensato ...

Arrampicata sportiva - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : l’Italia si gioca l’ultima chance con Ghisolfi e Rogora a Tolosa : Stefano Ghisolfi e Laura Rogora andranno a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il torneo di ammissione ai Giochi andrà in scena a Tolosa (Francia) dal 28 novembre al 1° dicembre, i due azzurri saranno presenti in terra transalpina per rimpinguare il contingente dell’Italia dell’Arrampicata sportiva nella rassegna a cinque cerchi. Questo sport esordirà alle Olimpiadi con il format della combinata che unisce i ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2019 : Ondra e Seo vincono il trofeo nel lead - Ghisolfi terzo a Inzai : Adam Ondra e Chaeyhyun Seo hanno vinto la Coppa del Mondo 2019 di Arrampicata sportiva per quanto riguarda il lead (la specialità tecnica). I risultati dell’ultima tappa stagionale andata in scena a Inzai (Giappone) non hanno mutato la classifica generale nelle parti alte, il fuoriclasse ceco e la sudcoreana possono festeggiare il trofeo e guardare con ottimismo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove questo sport farà il proprio debutto a ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2019 : Bassa Mawerm e Yiling Song trionfano nello speed : Il francese Bassa Mawem e la cinese Yiling Song hanno conquistato la Coppa del Mondo 2019 di Arrampicata sportiva per quanto riguarda la specialità speed (velocità). A Xiamen (Cina) si è concluso il massimo circuito internazionale itinerante, il transalpino ha concluso al quinto posto e ha così trionfato con 17 punti di vantaggio sul russo Vladislav Deulin a cui non è bastato il terzo posto alle spalle del cinese Zhong Qixin e del connazionale ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2019 : Mawem e Song per il trionfo nello speed - Ghisolfi ci prova nel lead a Xiamen : La Coppa del Mondo 2019 di Arrampicata sportiva farà tappa a Xiamen (Cina) nel weekend del 18-20 ottobre, si concluderà il circuito di speed mentre il lead vivrà il suo penultimo atto. speed – Il francese Bassa Mawem guida la classifica generale con 29 punti di vantaggio sul russo Vladislav Deulin, 40 sull’altro russo Dmitrii Timofeev e 47 sull’indonesiano Alfian Muhammad. Il transalpino partirà con i favori del pronostico ma ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per Xiamen ed Inzai. Quattro azzurri in Cina e Giappone : Sono Quattro gli azzurri convocati per le ultime tappe della Coppa del Mondo 2019 di Arrampicata sportiva: dal 18 al 20 ottobre lead e speed saranno protagonisti a Xiamen, in Cina, mentre il 26 ed il 27 ottobre la lead sarà oggetto dell’appuntamento conclusivo ad Inzai, in Giappone. Il DS Daniele Crespi ha convocato per il doppio appuntamento Quattro atleti, che saranno seguiti dal tecnico di specialità Luca Giupponi. Di seguito ...

Arrampicata sportiva - Europei 2019 : Deulin e Miroslaw trionfano nel lead - Fossali quinto : A Edimburgo (Gran Bretagna) si stanno disputando gli Europei 2019 di Arrampicata sportiva per quanto riguarda le categorie speed e lead. La prima giornata di gare ha assegnato le medaglie nella specialità più veloce, tra gli uomini è arrivata l’inattesa affermazione del 25enne russo Vladislav Deulin che ha sorpreso tutti gli avversari spingendosi fino all’atto conclusivo dove ha surclassato l’ucraino Danyil Boldyrev (5.900 ...

Arrampicata sportiva - Europei 2019 : speed e lead - battaglia a Edimburgo. L’Italia ci prova con Ghisolfi e Fossali : Nel weekend del 4-6 ottobre si disputeranno gli Europei 2019 di Arrampicata sportiva per quanto riguarda le specialità lead e speed. Sarà Edimburgo (Gran Bretagna) a ospitare la rassegna continentale, un appuntamento importante per diversi atleti che si stanno preparando al torneo preolimpico di fine novembre a Tolosa e che da questa gara cercheranno di trarre indicazioni importanti. lead (MASCHILE) – Il francese Romain Desgranges ...