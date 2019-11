Arezzo | gioca 5 euro e vince mezzo milione La tabaccaia | So chi ha vinto

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Poche ore fa, grazie a un biglietto molto fortunato di un "Gratta e vinci", un misteriosotore ha incassatodi. È accaduto a Castiglion Fiorentino, in provincia di, dove un cliente della tabaccheria "Aurora" ha individuato il cartellinonte (comprato a 5) e sfregandolo si è portato a casa un'ingente somma di denaro. Secondo quanto riportato da La Nazione, l'identità del vincitore (come spesso accade in questi casi) è rimasta anonima, ma la proprietaria dell'esercizio forse lo ha riconosciuto, distinguendolo dagli altri avventori: "Non è untore abituale, è uno che passa ogni tanto".Secondo quanto riportato dal quotidiano toscano, qualche ora fa, la titolare del negozio si è sentita chiedere un grattino. Così l'acquirente le avrebbe indicato quelli della "Super Tombola" e ha iniziato a grattare. Ma mentre si palesavano le figure che ...

