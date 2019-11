ArcelorMittal | udienza rinviata al 20 dicembre Morselli | fino ad allora sarà garantita

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Sono state trovate le basi per una trattativa che possa arrivare a un accordo per mantenere la produttivita' ordinaria degli stabilimenti dell'ex Ilva, e per questo l'della causa civile in corso a Milano e' stataal 20. A deciderlo e' stato il giudice Claudio Marangoni nel procedimento sul ricorso cautelare d'urgenza presentato dai commissari dell'ex Ilva contro l'addio di Arcelor Mittal nel quale sono presenti come parti la Procura milanese, la Regione Puglia e il Comune di Taranto. Il rinvio e' stato disposto, come ha spiegato prima di lasciare l'aula l'avvocato penalista di, Daniele Ripamonti, sulla base della "trattativa che e' gia' in corso". I legali del Codacons, gli avvocati Marco Maria Donzelli e Marco Colombo, al termine dell'hanno spiegato di essersi costituiti nel procedimento civile "a difesa dei cittadini che non si vedono ...

