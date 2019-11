Approfittava della bontà d’animo anziano per truffarlo | 33enne denunciata

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Roma – E’ iniziata con un atto caritatevole, per un 76enne, una truffa portata avanti per quasi due anni da una cittadina romena conosciuta a Roma nella zona di piazza Bologna, dove chiedeva l’elemosina. La, che in quell’occasione era stata rifocillata con una bevanda calda e con qualcosa da mangiare, e’ riuscita con il tempo ad avvicinarsi sempre piu’ all’signore facendo leva sul suo spirito caritatevole e ha iniziato a chiedergli grosse somme di denaro. Una prima volta il denaro le serviva per pagare l’affitto di una stanza, in un altro caso per pagare un avvocato, necessario per risolvere dei problemi giudiziari, altre volte ancora serviva per versare una caparra necessaria ad affittare un nuovo appartamento. Richieste continue e costanti in aggiunta a regali che l’uomo sistematicamente le faceva. La truffa e’ ...

