Antibiotico-resistenza | i dati sono allarmanti | entro il 2050 potrebbe causare 10 milioni

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) L’Italia è prima in Europa per numero di morti legato all’: oltre 10mila i decessi che ogni anno si registrano per infezioni causate da batteri resistenti agli antibiotici. Nei Paesi dell’Unione Europea invece, si contano 33mila casi. L’costerà all’Italia 13 miliardi di dollari da qui al. In base agli ultimidisponibili, desunti dal rapporto AIFA 2019 e relativi al consumo di farmaci antibiotici in Italia fino al 2017, si rileva che il 90% del consumo di antibiotici è in regime di assistenza convenzionata, ovvero in seguito alla prescrizione del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta. E’ quindi soprattutto in questa “area prescrittiva” che si devono concentrare i maggiori sforzi di per rendere l’uso degli antibiotici più assimilabile a quanto avviene nel resto dell’Europa. “Per ...

fattoquotidiano : Antibiotico-resistenza, Iss: “Italia prima tra i Paesi dell’Ue per numero di morti” - RaiNews : L'Italia è prima in Europa per numero di morti legato all'antibiotico-resistenza - Agenzia_Ansa : Italia prima in Europa per morti da antibiotico-resistenza #ANSA -