Annunciati i PlayStation Plus di dicembre 2019 | ecco i giochi PS4 gratis del mese

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Erano in tanti a domandarsi quali sarebbero stati ididi quest'anno, vale a dire iselezionati da Sony per rientrare nella sua prossima Instant Game Collection del. Per chi ancora non lo sapesse, ognila compagnia giapponese permette di scaricare gratuitamente due titoli in digitale per4 dalStore. A patto di essere abbonati al servizio, che consente l'accesso all'intera libreria quando attivo e ad altri vantaggi piuttosto interessanti - partite in multiplayer, sconti esclusivi e bonus sempre aggiornati. Dopo tutta una serie di speculazioni a rincorrersi in rete nelle ultime settimane - che volevano nel pacchetto addirittura l'ultima incarnazione della saga action God of War -, il colosso giapponese ha allora deciso di vuotare il sacco, annunciando ufficialmente che il primo videogame gratuito tra ...

OptiMagazine : Annunciati i #PlayStationPlus di dicembre 2019: ecco i giochi #PS4 gratis del mese - SerialGamerITA : PlayStation Plus: annunciati i giochi gratuiti di dicembre - geeklinkit : Google Stadia: Annunciati i Giochi Gratis di Dicembre 2019 -