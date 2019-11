Ambra Lombardo dopo la diffida ai programmi della d’Urso | “Tutta rifatta!”

Ambra Lombardo sul suo presunto flirt con Gaetano diffida i programmi della d'Urso : Ambra Lombardo rompe il suo silenzio. La compagna di Kikò Nalli diffida Mediaset. Chiaro è il riferimento ai programmi di Barbara d’Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live. Al settimanale DiPiù Tv, Ambra conferma di aver dato mandato al suo avvocato di diffidare Mediaset dal mandare in onda ogni fatto e cosa che riguardi la sua persona. Ambra ha intenzione di tutelarsi legalmente, sia per difendere la propria posizione lavorativa, evitando di subire ...

Ambra Lombardo conduttrice de La Repubblica delle Donne - Deianira : 'Puoi fare televendite' : Ieri, martedì 26 novembre, Deianira Marzano si è scagliata contro Ambra Lombardo, ex gieffina e attuale fidanzata di Kikò Nalli. Questa volta, però, non c'entrano gli scandali sentimentali, ma delle questioni legate al nuovo e probabile ruolo in televisione della bella professoressa. Infatti stando alle dichiarazioni della stessa Deianira, la Lombardo potrebbe condurre la nuova edizione de La Repubblica delle Donne, programma di Rete 4 ideato da ...

Ambra Lombardo Diffida Mediaset - Ecco Perché! Da Che Parte State? : Nel triangolo del gossip di questi giorni, composto da Kikò Nalli, Ambra Lombardo e Gaetano Arena, arriva una svolta inaspettata. La bella professoressa siciliana infatti ha Diffidato Mediaset ed ha dichiarato di agire legalmente contro la rete. Ecco nel dettaglio cosa sta succedendo. In questi giorni i programmi Mediaset più seguiti: Pomeriggio 5, Live-Non è la D’Urso e Mattino 5 hanno ampiamente parlato della coppia formata da Ambra ...

Ambra Lombardo diffida Mediaset sul caso ‘Gaetano’. La reazione di Barbara D’Urso è ‘boom’ : Il capitolo Ambra Lombardo e Gaetano Arena sembra essersi concluso in una bolla di sapone. Dopo settimane di ospitate, filmati, foto e così via, l’ex concorrente del Grande Fratello e fidanzata di Kiko Nalli ha deciso di inviare una diffida a Mediaset. in modo che l’argomento non venga più affrontato in alcuna trasmissione. “Il mio avvocato ha diffidato Mediaset dal mandare in onda qualsiasi cosa riguardi la mia sfera personale. A tutto ...

Ambra Lombardo - la lettera indirizzata a Mediaset gela tutti : “Sul caso Gaetano Arena…” : Un nuovo ‘capitolo’ del complicato triangolo Gaetano Arena, Ambra Lombardo e Kikò Nalli. Dopo la prima versione (è tutto un piano dei paparazzi) i tre hanno iniziato ad accusarsi a vicenda. Ambra e Kiko hanno accusato Gaetano di aver organizzato tutto per farsi pubblicità, mentre l’ex gieffino ha detto di essere finito dentro una trappola organizzata dalla fidanzata di Kiko Nalli. L’insegnante si è detta delusa dal comportamento dell’amico che ...

Grande Fratello - Ambra Lombardo diffida Mediaset : "Chi non rispetterà la diffida finirà diritto in tribunale", parla il legale dell'ex gieffina al settimanale 'Di Più Tv'.

Ambra Lombardo - diffida a Mediaset : “Ora basta - sono una persona seria” : Ambra Lombardo ha inviato una diffida a Mediaset dopo le foto con Gaetano Arena Svolta inaspettata nel caso che ha coinvolto Ambra Lombardo, Kikò e Gaetano Arena. Dopo che la vicenda è stata ampiamente affrontata a Pomeriggio 5, Domenica Live e Mattino 5, la Professoressa siciliana ha deciso di dire basta. Per difendere la storia […] L'articolo Ambra Lombardo, diffida a Mediaset: “Ora basta, sono una persona seria” proviene da ...

Ambra Lombardo furiosa : “Ho diffidato i programmi di Barbara d’Urso!” : Barbara d’Urso: Ambra Lombardo manda una diffida dopo l’ospitata di Kikò Nalli Ambra Lombardo, a causa del finto scoop con Gaetano Arena, è stata una delle protagoniste indiscusse dei programmi di Barbara d’Urso. La compagna di Kikò Nalli, attraverso le pagine di Di Più Tv, ha rivelato di non aver apprezzato il trattamento subito, a causa di alcune pesanti insinuazioni degli opinionisti della conduttrice, e per questo motivo ...

Tina Cipollari su Ambra Lombardo e Kikò Nalli : "In casa ci vorrebbe una prof" : Dopo alcuni mesi di silenzio, Tina Cipollari è tornata a parlare della relazione tra il suo ex marito Kikò Nalli, con il quale ha condiviso ben tredici anni di matrimonio e Ambra Lombardo, la donna per la quale ha perso la testa nella ultima edizione del Grande Fratello.La vamp di Uomini e Donne ha usato parole al miele nei confronti della coppia, come dimostra questa dichiarazione a Novella 2000: “Non ho oggi, e non avrò sicuramente domani ...

“A Barbara D’Urso non dovevi farlo”. Ambra Lombardo sotto tiro : di mezzo c’è Federica Panicucci : I telespettatori di Mattino 5 avranno sicuramente assistito allo sfogo di Ambra Lombardo in presenza della conduttrice Federica Panicucci. Finalmente le cose sono state dette per come si doveva fare da tempo, con parole non del tutto delicate, bensì con la fermezza di chi non riesce più a tollerare menzogne e pettegolezzi. Una smentita forte, quella di Ambra, che non ha fatto crollare del tutto il dubbio che dietro il polverone ci sia ...

Ambra Lombardo snobba Barbara d’Urso? La strana insinuazione : Barbara d’Urso snobbata da Ambra Lombardo? Il sospetto di Deianira Marzano Stamattina Ambra Lombardo è stata ospite a Mattino 5 da Federica Panicucci. In questa occasione la ragazza ha chiarito finalmente la sua posizione inerente al gossip sul suo presunto flirt con Gaetano Arena, smentendo nettamente il tutto. Difatti Ambra Lombardo a Mattino 5 ha rivelato che un una storia simile non sta nè in cielo nè in terra, avanzando anche ...

Ambra Lombardo racconta la sua verità sul bacio con Gaetano : "La foto è stata modificata" : Da diverso tempo si parla del caso del presunto tradimento di Ambra Lombardo, ex gieffina, nei confronti di Kikò Nalli, suo attuale compagno ed ex marito di Tina Cipollari. I due si sono innamorati all'interno della Casa del Grande Fratello Vip e la loro relazione è continuata fuori. Gaetano Arena, loro compagno di avventura, un po' di tempo fa ha confessato di aver avuto un flirt proprio con la Lombardo, dichiarando che si sono scambiati un ...

Tina Cipollari : Nuove Dichiarazioni su Kikò Nalli e Ambra Lombardo! : Tina Cipollari torna a parlare del suo ex marito Kikò Nalli. L’opinionista di Uomini e Donne, infatti, ha rilasciato delle Nuove Dichiarazioni sulla coppia formata da Kikò e Ambra Lombardo, coppia nata all’interno del Grande Fratello e che in passato la Cipollari non ha risparmiato dalle critiche. Ecco cosa pensa della coppia oggi Tina. Tina Cipollari è tornata nuovamente a parlare dell’ex marito Kikò Nalli e della sua nuova ...

Ambra Lombardo : "Il bacio con Gaetano Arena? Foto visibilmente alterata" (video) : Ambra Lombardo ha scelto Federica Panicucci e lo studio di 'Mattino 5', per raccontare la propria verità sul presunto (e già smentito) bacio con Gaetano Arena fuori da un locale al centro di Milano che, qualche giorno fa, ha fatto arrabbiare il fidanzato Kikò Nalli:prosegui la letturaAmbra Lombardo: "Il bacio con Gaetano Arena? Foto visibilmente alterata" (video) pubblicato su Gossipblog.it 22 novembre 2019 11:06.