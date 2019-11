Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) A due giorni di distanza dal quarto sciopero globale per il clima che si terrà venerdì 29, questa mattina ae attiviste di Fridays for Future e Greenpeace si sono incatenatia uno degli ingressi delEni, per protestare contro” i piani di espansione della multinazionale nella ricerca e nello sfruttamento di petrolio e gas”. “L’azione di protesta pacifica – scrivono i promotori in una nota – vuole inoltre accendere i riflettori sulle vaste operazioni di greenwashing su cui il cane a sei zampe punta per dare di sé un’immagine pulita. Nonostante sia una delle trenta aziende più inquinanti del pianeta per emissioni di gas serra, Eni ha intenzione dire a puntare pesantemente su gas e petrolio” L'articolosialdell’Eni a: “Aziendaa puntare su ...

Italia_Notizie : Ambiente, attivisti si incatenano davanti al palazzo dell’Eni a Roma: “Azienda continua a puntare su gas e petrolio” - TutteLeNotizie : Ambiente, attivisti si incatenano davanti al palazzo dell’Eni a Roma: “Azienda continua a… - ilfattovideo : Ambiente, attivisti si incatenano davanti al palazzo dell’Eni a Roma: “Azienda continua a puntare su gas e petrolio” -