Amazzonia | un mondo alla rovescia

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il 22 agosto del 2019 il presidente del Brasile Jair Bolsonaro attaccava le Ong di essere dietro gli incendi inper prendere i finanziamenti internazionali.Ieri ad Alter do Chao (Santarem), stato del Parà,la teoria di Bolsonaro trova concreta applicazione perché 4 giovani ambientalisti e volontari di una Brigada antincendio sono stati arrestati e imprigionati con l’accusa di aver dato fuocoforesta in un’area denominata Alter do Chao allo scopo di ricevere donazioni internazionali.La Ong Saude e Alegria è stata definita dall’accusa la centrale di smistamento delle donazioni. Le prove portate dall’accusa sono dei video fatti dagli stessi arrestati che hanno ripreso l’incendio mentre tentavano di spegnerlo: accuse inesistenti che si commentano da sole.Altre prove dell’accusa sono date dalle donazioni che il ...

SkyTG24 : Amazzonia, arrestati quattro volontari di una Ong: appiccavano incendi - MediasetTgcom24 : Amazzonia, appiccavano roghi: arrestati 4 volontari Ong #Amazzonia - LANIAKEA29 : RT @MassimoMalvest1: ERANO LE ONG CHE APPICCAVANO I ROGHI IN AMAZZONIA PER RICEVERE PIÙ FINANZIAMENTI. C'È QUALCUNO CHE CREDE ANCORA ALLA… -