Allerta neve in Valtellina | ancora pericolo valanghe

Allerta Meteo USA - “tempesta storica” minaccia il Ringraziamento - allarme per 20 milioni di americani : freddo - neve e venti da uragano : Una violenta perturbazione potrebbe rovinare la festa del Ringraziamento a milioni di americani. Secondo gli esperti, diverse tempeste minacciano la West Coast spingendosi sino al Midwest, dalla California al Michigan, con 20 milioni di americani interessati dall’Allerta Meteo. Una bufera “storica“, come riporta il National Weather Service, si sta muovendo verso la zona sud-ovest dell’Oregon e il nord-ovest della ...

Allerta Meteo Valle d’Aosta : neve in quota e pericolo valanghe : Il maltempo sul Nord-Ovest porta precipitazioni abbondanti anche in Valle d’Aosta, soprattutto al confine con il Piemonte. Il limite neve piuttosto basso – a circa 1.600 metri di quota – limita l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, fa sapere il Centro funzionale regionale. Su tutto il territorio l’Allerta e’ gialla (livello 1 su una scala crescente da 1 a 3 punti) per precipitazioni e ...

Maltempo - nuova perturbazione con neve e vento : è ancora Allerta rossa in Emilia Romagna : Una nuova perturbazione atlantica porta Maltempo su gran parte del Nord e alcune regioni centro-meridionali. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di martedì allerta rossa sul settore orientale dell’Emilia-Romagna e allerta arancione su Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.Continua a leggere

Allerta Meteo - FOCUS sulla nuova “sciroccata” che si abbatte sull’Italia : stavolta sarà maltempo invernale con temporali - freddo e tanta neve : Allerta Meteo – La pioggia che ha iniziato a cadere su Genova con appena +7°C evidenzia come sia ormai iniziato il nuovo peggioramento in atto sull’Italia, dopo la breve tregua delle ultime ore: sarà un’ondata di maltempo analoga alle precedenti perchè caratterizzata dallo scirocco, ma stavolta decisamente più fredda con abbondanti nevicate fino a bassa quota sulle Alpi e freddo su tutte le Regioni. I fenomeni più estremi ...

Allerta Meteo - nuova tempesta in arrivo con pioggia e neve : rischio alluvioni al Nord - acqua alta a Venezia : Allerta Meteo – Ieri, 17 novembre, Venezia è stata colpita da una terza alta marea eccezionale in meno di una settimana e sono previste ancora altre inondazioni. I livelli dell’acqua hanno raggiunto i 150cm ieri. Nonostante questo picco sia stato più basso degli incredibili 187cm di martedì 12 novembre, ha provocato non pochi problemi in città. La soglia di 150cm, che non era stata raggiunta più di una volta in un singolo anno, si è ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità arancione per rischio idrico e neve : Allerta arancione sulle zone appenniniche del Piemonte per neve e rischio idrogelogico a causa di una nuova ondata di maltempo attesa sulla regione nelle prossime ore. In particolare, secondo i dati diffusi da Arpa, la quota neve si abbasserà sul Piemonte meridionale fino a 400 metri mentre sul resto della regione resterà intorno ai 900, per risalire successivamente su tutta la regione fino a 1300 metri domani pomeriggio. I fenomeni più ...

Allerta neve - inizia un’altra grande nevicata sulle Alpi già sommerse : accumuli record - tutte le FOTO in diretta : Nuova Allerta Meteo per la NEVE sulle Alpi. Siamo a metà Novembre eppure gli accumuli nivometrici sono già eccezionali su tutto l’arco Alpino, grazie al flusso di correnti sciroccali che in questa stagione sta determinando continue intense e abbondanti nevicate sul versante meridionale dell’arco Alpino, quindi in Italia. Il nuovo peggioramento imminente già da stasera determinerà importanti nevicate in modo particolare al confine tra ...

Allerta Meteo Liguria : criticità arancione per piogge diffuse - temporali - neve : Dopo i temporali tra la sera e la notte, accompagnati da grandine, e una breve tregua nelle precipitazioni, la Liguria sta per essere interessata da una nuova fase di maltempo. Sono attese piogge diffuse e persistenti, temporali e ancora neve nelle zone interne di centro Ponente. Avremo anche venti forti o di burrasca e mareggiate a Levante. Arpal ha quindi emanato l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali che avrà queste modalità: Centro ...

Allerta Meteo Liguria : piogge intense e neve a bassa quota - prorogata criticità [DATI] : Tra la serata di ieri, sabato e le prime ore di oggi, domenica piogge diffuse tra deboli e moderate hanno interessato buona parte della Liguria, accompagnate da venti settentrionali con raffiche di burrasca o localmente di burrasca forte sui rilievi, mare fino ad agitato e quota neve dapprima elevata in calo nella mattinata. Dopo una pausa attesa per oggi, da domani pomeriggio è in arrivo altra pioggia, soprattutto a Levante. Arpal ha quindi ...

Il maltempo flagella l’Italia con pioggia - vento - neve e domani è Allerta in 11 regioni : il punto della situazione : L’ondata di maltempo portata da una perturbazione atlantica continua a flagellare gran parte dell’Italia ed è allerta per rischio idrogeologico in ben 11 regioni. Problemi soprattutto in Alto Adige, dove oltre 9.000 famiglie sono senza corrente elettrica. Circa 50 strade sono chiuse, riaperta alle 11 – dopo la chiusura di ieri sera – la linea ferroviaria del Brennero. E le condizioni meteo sul nostro Paese, avverte la ...

Neve e blackout al Nord : in Alto Adige migliaia isolati. Cascate di fango a Saturnia. Nuova Allerta a Venezia : Frane e numerose valli isolate per il maltempo. Tredicimila utenze senza luce. Riaperta la linea ferroviaria del Brennero

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo alza uno scirocco che ribalta l’Italia : freddo e neve in Sardegna - +25°C in Sicilia. Sarà una Domenica da incubo : Come ampiamente previsto, imperversa il maltempo sull’Italia in questo weekend di metà Novembre a causa di un Ciclone Mediterraneo che nelle prossime ore risalirà il mar Tirreno alimentando fenomeni ancor più estremi. Intanto forti piogge hanno colpito nelle ultime ore il Centro/Sud, tra basso Lazio, alta Campania e zone interne del Molise dove sono caduti nelle ultime ore ben 83mm di pioggia a Caserta, 81mm a Pietramelara, 77mm a Capua, ...

Allerta Meteo Trentino Alto Adige : confermato pre-allarme a causa della neve : Nuovo vertice questa mattina (16 novembre) della conferenza di valutazione del Centro funzionale provinciale di Bolzano dell’Agenzia per la protezione civile. Il direttore Rudolf Pollinger ha confermato lo stato di pre-allarme (Bravo – arancione), il terzo su una scala di quattro. Alla luce della nuova perturbazione che raggiungerà questa notte l’Alto Adige (limite delle nevicate in crescita fra 1.200 e 1.700 metri), è ...

