Allerta Meteo Veneto | stato di allarme per la piena del Po

Allerta Meteo - forte maltempo al Nord e nelle Regioni tirreniche. Caldo eccezionale da Bologna in giù [MAPPE e DATI] : Nuova ondata di maltempo sull’Italia centro/settentrionale già col fiato sospeso per la piena del Po: forti temporali stanno colpendo la Liguria, dove molte località si apprestano a raggiungere l’eccezionale dato di 1.000mm di pioggia mensile in un mese di Novembre di piogge da record. nelle ultime ore, intanto, in Liguria sono caduti 121mm di pioggia a Sant’Alberto di Bargagli, 119mm a Bragalla e Pezzonasca, 111mm a Cabanne di ...

MALTEMPO LIGURIA - Allerta Meteo ARANCIONE/ Allagamenti sull'A7 e nell'imperiese : MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO ARANCIONE. Altra giornata di pioggia in numerose zone della regione, con Allagamenti in particolare nell'imperiese

Allerta Meteo - la Piena del Po fa paura : “è tra le più grandi degli ultimi 20 anni” - preoccupazione per i “fontanazzi” [FOTO LIVE] : La Piena del fiume Po sta transitando in queste ore nella pianura emiliana. Alle 8.45 di stamattina a Guastalla, nel Reggiano, le acque hanno raggiunto 7,75 metri sormontando la Cinta Boschetto e poi defluendo verso il parcheggio Ragazzi del Po. Confermata, come previsto dall’amministrazione, la chiusura precauzionale dei ponti. Al lavoro per tutta la notte la Protezione Civile che anche a Brescello, sempre in provincia di Reggio Emilia, ...

Allerta Meteo : oggi giornata di forti piogge al Nord - allerta sul Levante genovese [MAPPA PIOGGE] : Puntualmente è giunta la nuova perturbazione atlantica attesa per oggi. Fronti perturbati si muovono dalla Francia meridionale, Provenza, verso dapprima il Nordovest italiano e poi gradualmente verso tutto il Nord, alta Toscana e, in giornata, corpi nuvolosi anche sulle aree tirreniche. A pilotarli, è una vasta depressione con perno sul Regno Unito. Già molte nubi e rovesci sin dalle ore notturne sul Piemonte centro-occidentale con accumuli ...

Maltempo Liguria - Allerta Meteo arancione/ Rischio frane - scuole chiuse a Savona : Maltempo Liguria, allerta arancione su centro e Levante. Piogge abbondanti e forti raffiche di vento, resta il Rischio frane: le ultime notizie.

Allerta Meteo USA - “tempesta storica” minaccia il Ringraziamento - allarme per 20 milioni di americani : freddo - neve e venti da uragano : Una violenta perturbazione potrebbe rovinare la festa del Ringraziamento a milioni di americani. Secondo gli esperti, diverse tempeste minacciano la West Coast spingendosi sino al Midwest, dalla California al Michigan, con 20 milioni di americani interessati dall’Allerta Meteo. Una bufera “storica“, come riporta il National Weather Service, si sta muovendo verso la zona sud-ovest dell’Oregon e il nord-ovest della ...

Maltempo - la tregua è finita : torna l'Allerta meteo : Allerta rossa in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Allerta arancione in Lombardia e Liguria. Piogge e venti forti su gran...

Allerta Meteo Lazio : forte vento dalle prime ore di domani e per 24 ore : “Il Centro funzionale regionale rende noto che il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, mercoledi’ 27 novembre 2019, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio: venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro funzionale regionale ha pertanto inoltrato un ...

Allerta Meteo. Tutte le scuole sul territorio comunale della Spezia resteranno aperte : Domani, mercoledì 27 novembre dalle ore 8 alle ore 18 è stato emanato lo stato di Allerta Arancione motivo per

Allerta Meteo e allarme per la piena del Po : domani mercoledì 27 novembre scuole chiuse in molti comuni [ELENCO] : Situazione di emergenza in diverse regioni del Nord Italia dove la piena del Po sta causando danni ed evacuazioni. Non solo: nonostante la tregua di inizio settimana, da domani è prevista una violenta ondata di maltempo che interesserà sopratutto il versante Nord e Nord Est. Pertanto, sono diversi i comuni che stanno optando per mantenere le scuole chiuse per la giornata di domani, mercoledì’ 27 novembre. Di seguito l’elenco ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : allarme rosso - massima attenzione per la piena del Po : massima attenzione per la piena del Po in Emilia Romagna, il cui colmo raggiungerà Casalmaggiore (Cr) stanotte e poi Boretto (Re) nella tarda mattinata di domani e giovedì Pontelagoscuro (Fe), con valori superiori alla soglia 3, di criticità elevata (colore rosso). La Regione Emilia-Romagna ha fatto sapere che il fiume è costantemente monitorato da Aipo, al lavoro 24 ore su 24, in stretto coordinamento con i sistemi nazionale, regionale e locali ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per Mercoledì 27 : allarme rosso per la piena del Po - forte maltempo al Centro/Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo . Dopo due giorni di tregua torna il maltempo, che interesserà sopratutto il Nord Italia, preoccupato in queste ore dalla piena del Po a causa della quale si stanno verificando evacuazioni e danni. Un nuovo impulso perturbato atlantico in arrivo sul nostro Paese interesserà, nella giornata di domani, il Settentrione e, localmente, anche le regioni centrali tirreniche con piogge e fenomeni localmente di forte intensità e il rinforzo ...

Allerta Meteo Firenze : piogge e temporali per la giornata di domani : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per domani, mercoledì 27 novembre, un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore su tutto il territorio metropolitano. Rischio temporali forti per le zone del Valdarno Inferiore (Empolese) e Valdelsa-Valdera. Previste piogge anche temporalesche in particolare dal pomeriggio. L'articolo Allerta Meteo Firenze: piogge e temporali per la giornata ...