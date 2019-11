Alicia Alonso | la storia della ballerina cieca che collaborava con Fidel Castro | stella

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Diva del popolo cubano, “primaassoluta” per la critica internazionale già dagli anni ’30,ha fatto di Cuba uno dei luoghi più prestigiosi del balletto classico a livello mondiale. Insieme al marito Fernando, appoggiata da, nel 1948 ha creato il Balletto Nazionale di Cuba e l’annessa accademia portando la danza nelle fabbriche, nelle scuole e nelle zone dell’Havana più povere e disagiate per dare borse di studio. Non solo. Quasisin da giovanissima ha danzato fino a 70 anni. Dopo la sua morte, il 17 ottobre scorso a 98 anni, i cubani le hanno reso omaggio nelle strade e nelle piazzecapitale. E i suoi ballerini l’hanno ricordata danzando in riva al mare, per le viecittà e nel teatro a lei intitolato. Il Balletto di Cuba, orgoglio internazionale Virtuosa nella tecnica, intensa nell’interpretazione e determinata a fare ...

