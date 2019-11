Albania | terremoto a Durazzo | le vittime diventano 24 | ancora gente sepolta dalle macerie

Terremoto Albania - oggi lutto nazionale. 23 morti - si scava ancora : Giornata di lutto nazionale, il 27 novembre in Albania, dopo il Terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito la costa settentrionale, vicino a Durazzo. Sono 23 i morti accertati, tra cui due bambini, oltre 650 i feriti. Un bilancio drammatico ma ancora provvisorio, mentre si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti sotto le macerie. Non risultano italiani coinvolti. morti due sopravvissuti al sisma Nella serata di martedì alcune ...

Terremoto in Albania vicino a Durazzo : 20 morti e almeno 600 feriti. Danni e molte persone intrappolate : Scossa di magnitudo 6.2 nella notte. In moto la macchina degli aiuti dall'Italia: 200 uomini e mezzi partiti per prestare soccorso

Sisma Albania - l’Italia invia aiuti ed esprime cordoglio e solidarietà : “Giusto aiutare - il terremoto non ha colori e bandiere” : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica Albanese, Ilir Meta, esprimendo il cordoglio per le vittime del terremoto e la solidarietà e la vicinanza al popolo albanese. Sisma Albania, Lamorgese: “cordoglio e solidarietà, da Italia aiuti per soccorsi” Il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, ha scritto al suo omologo dell’Albania, Sandër Lleshaj, per ...

Terremoto in Albania : nuove forti scosse - <br>21 morti e oltre 600 feriti : AGGIORNAMENTO ORE 19:40 - Si scava ancora a Durazzo e nelle zone limitrofe colpite dal sisma odierno e col passare delle ore il bilancio si è aggravato. Fonti ufficiali albanesi hanno confermato in serata che sono almeno 21 le persone che hanno perso la vita nei crolli seguiti alle forti scosse che si sono susseguite nel corso della giornata.AGGIORNAMENTO ORE 17:11 - Il ministro dell'Interno albanese ha comunicato che ...

Terremoto in Albania - criminalità e abusi edilizi dietro la tragedia : In Albania non c’è un solo ricco, un solo delinquente, che non abbia costruito o fatto costruire almeno un alberghetto, chi attraverso dei prestanome, chi con l’aiuto di società di facciata. È prassi. Anzi, di più: è status symbol. Un’edilizia impermeabile alle regole antisismiche e idrogeologiche.Continua a leggere

Terremoto Albania : magnitudo della scossa principale ricalcolata in 6.2 : E’ stata ricalcolata in 6,2 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) la magnitudo della scossa principale avvenuta in Albania alle 3:54. Il valore iniziale, di 6,5, era infatti quello relativo alla magnitudo locale, risultato dai calcoli eseguiti in automatico, come sempre accade quando i sismografi inviano i primi dati relativi a un Terremoto. I calcoli successivi eseguiti dai sismologi indicano la magnitudo ...

