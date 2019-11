Albania | corsa contro il tempo dei pompieri italiani per trovare famiglia tra le macerie

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il presidente della Repubblica, Ilir Meta, arriva in rruga (via) Mihal Rama, a due passi dallo stadio di Durazzo, poco dopo le 14 e, protetto da un cordone di guardie del corpo, si ferma a discutere coi familiari dellaLala. In realtà ascolta il grido di dolore di chi ha perso già molto e rischia di assistere ad un vero e proprio bollettino di guerra: di nove persone presenti dentro la palazzina di quattro piani, crollata come un castello di carte, ne sono state estratte un terzo, di cui due morte. Delle altre sei, fino a oggi pomeriggio, nessun segnale: “La priorità adesso è cercare di portare in salvo il maggior numero di persone e limitare il bilancio dei morti – spiega il presidente Meta – nel fratdobbiamo prenderci cura di chi è rimasto senza casa e di tutti i feriti. Successivamente penseremo ad altro, compreso il modo in cui evitare future ...

tg2rai : #Albania, è corsa contro il tempo per trovare superstiti intrappolati tra le macerie, dopo la forte scossa di terr… - boccininocisl : RT @conquistepromo: Il #27novembre su Conquiste. #Mortisullavoro. Lecce, auto travolge operai impegnati in lavori di potatura degli alberi… - GianfrancoGasb1 : RT @conquistepromo: Il #27novembre su Conquiste. #Mortisullavoro. Lecce, auto travolge operai impegnati in lavori di potatura degli alberi… -