Aggressione Lo Monaco | il Catania cambia idea | in campo contro il Potenza

Catania - vergognosa Aggressione subita dall’ad Lo Monaco : la squadra rinuncia alla trasferta di Potenza : Il dirigente del club etneo è stato aggredito da alcuni ultras sul traghetto durante il viaggio per raggiungere Potenza, da qui la decisione di tornare indietro Il Catania non giocherà oggi gli ottavi di Coppa Italia di Serie C a Potenza, il club etneo ha deciso di non proseguire la propria trasferta dopo quanto successo sul traghetto per Villa San Giovanni. Lapresse/Jonathan Moscrop L’amministratore delegato Pietro Lo Monaco infatti ...