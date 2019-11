Adrian | Celentano ci riprova con un nuovo ospite | ma Mediaset lo blocca

Adrian - veto di Mediaset ad Adriano Celentano : perché Selvaggia Lucarelli non può essere ospitata : Mediaset ha bloccato l’ospitata di Selvaggia Lucarelli nella nuova puntata di Adrian. Ne è sicuro Dagospia, secondo cui Adriano Celentano avrebbe voluto la giornalista del Fatto Quotidiano nella prossima puntata dello show. Alberto Dandolo ha scritto infatti che Celentano "voleva fortemente" Selvagg

Adrian - Maurizio Costanzo ad alzo zero contro Celentano : "Roba che nemmeno 15 anni fa. E quando lui canta..." : È bravo Fiorello in queste sue presenze su RaiPlay. E sono stati bravi quelli che hanno voluto Fiorello alla guida di questo nuovo canale che può portare alla Rai un pubblico decisamente più giovane. Fiorello, da sempre, ha un pubblico largo all'interno del quale ci sono anche spettatori che non son

Adrian - ecco cosa Celentano non riesce a capire : il "dettaglio" dietro al suo flop continuo : Comprendo che i padri, come i figli so' piezz' e core. E capisco che Rosita Celentano difenda Adrian Live-Questa è la storia (Canale 5, giovedì prime time), il programma allo stato gassoso del papà, dalla ferocia degli attacchi concentrici di pubblico e critica. Nel senso che la critica l' ha snobba

Adrian - Celentano con Antonacci crolla ancora. Canta - ma ormai è tardi : Celentano fa la scelta giusta con Biagio Antonacci, ma Adrian crolla ancora e si rivela un flop. Lo show evento del Molleggiato non ha superato nemmeno la prova della terza puntata nonostante la concorrenza non fosse molto agguerrita. Il programma infatti è stato battuto da un film in onda su Rai Uno. Dopo aver ricevuto un rifiuto da Al Bano e aver portato sul palco Maria De Filippi e Gianni Morandi, Celentano ha deciso di cambiare ancora una ...

Adrian - Libero : “Dopo la De Filippi - Celentano ospita Andrea Scanzi. Come passare dal Real Madrid al Cervia”. Il giornalista replica : “Non rosicate troppo - accettate la vostra natura anonima di amebe impalpabili” : “Siamo scemi noi a non comprendere Come Il Molleggiato pensi di alzare gli ascolti di Adrian, il mega show allestito su Canale 5 ospitando stasera il giornalista Andrea Scanzi. Eh sì: dopo Maria De Filippi Adriano apre le porte alla penna del Fatto Quotidiano. Praticamente è Come passare dal Real Madrid al Cervia“. Così scrive Libero in un suo articolo dal titolo “Adrian, Come è ridotto Adriano Celentano: caduta in basso, chi ...

Brutte notizie per Adriano Celentano : un triste risveglio per il Molleggiato : Ancora Brutte notizie per Adriano Celentano. Il suo show “Adrian Live – Questa è la storia” non va. Gli ascolti continuano a non salire. Il calo è leggermente in crescita rispetto a quello che c’è stato tra la prima e la seconda puntata. Ora “Adrian Live – Questa è la storia” è arrivato al 14.1% di share. Nella puntata andata in onda la settimana scorsa, il programma era sceso dal 15.41 al 13.7%. Ma almeno una ...

Adrian - gli ascolti restano bassi ma cosa importa? La Storia D’amore con Adriano Celentano non finirà mai : Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. Boom. Inizia così, con Storia D’amore, la puntata del 21 novembre di Adrian. Un brano di fine anni ’60, bellissimo. Quel ‘diavolo’ di Mike Patton l’ha cantata più volte dal vivo, rendendone al meglio la contemporaneità. E il Molleggiato, con la sua camicia sbottonata, i pantaloni morbidi, e gli occhi lucidi di chi ha una malinconica consapevolezza, ...

Una persona ferita! Maria De Filippi a cuore aperto su Adriano Celentano : Adriano Celentano, il suo programma Adrian non convince il pubblico né la critica. Ma Maria De Filippi, che ha affiancato Celentano nello show, in un’intervista rilasciata a Il Fatto quotidiano, ha detto la sua sul fenomeno Celentano che, dal ritorno in tv, ha generato solo polemiche. “Non lo conoscevo, quando sono andata a fare le prove mi sono messa a sua disposizione – ha detto Maria De Filippi – Ho visto un uomo importante, ho cercato in ...

Adrian - Celentano fragile e ferito. E Maria De Filippi interviene : Celentano si mette a nudo come non ha mai fatto nel programma Adrian, mostrando il suo lato più umano e anche Maria De Filippi racconta le fragilità dell’artista. L’ultima puntata dello show è stata particolarmente emozionante, con il Molleggiato che, per la prima volta, ha deciso di deporre le armi e si è raccontato senza filtri di fronte al pubblico. Insieme ad Andrea Scanzi e a Biagio Antonacci, ha dato vita a una trasmissione ...

“Ogni volta che ci penso scoppio a piangere”. Adriano Celentano : la confessione spiazza tutti : Si torna a parlare di Adrian e del suo ultimo super ospite: Biagio Antonacci insieme al quale ha cantato la canzone “Mio fratello” che racconta il rapporto a tratti difficile tra fratelli, le incomprensioni che rischiano di minarne la serenità. L’occasione ha offerto a Celentano la possibilità di ragionare ad alta voce sulla rabbia, anni fa rivolta proprio contro il fratello. Quel momento Adriano non lo ha mai dimenticato, nemmeno oggi che ha 80 ...

Adriano Celentano regala emozioni in musica : il pubblico apprezza : Adriano Celentano è stato protagonista del suo show Adrian. Ha puntato tutto sulla sua musica e ha vinto. Convincente anche il

Pre show Adrian terza puntata : Adriano Celentano canta con Biagio Antonacci “Mio fratello” VIDEO : Adrian Live, Adriano Celentano canta con Biagio Antonacci. "Mio fratello" duetto da brividi La terza puntata (dopo la nuova messa in onda) di Adrian Live “Questa è la storia”, pre show del cartone animato Adrian la Serie Evento, ha dato grande spettacolo con la partecipazione di Biagio Antonacci che, a fine puntata, ha cantato il suo ultimo singolo. Duetto da brividi quello tra Adriano Celentano e Biagio Antonacci con il pezzo ...

Adrian - Adriano Celentano porta la morte in prima serata : il monologo che diventa sermone - mai come in questo caso : Sfoderata l'artiglieria pesante senza riscuotere l'atteso successo (anche se la puntata della scorsa settimana, riuscitissima, con Maria De Filippi e Gianni Morandi, avrebbe meritato un risultato Auditel più felice), Adriano Celentano, forse per la prima volta da quando è iniziata la tormentata avventura televisiva di Adrian, ha ricoperto il ruolo di attore protagonista assoluto, senza manifestare, per la prima volta, quella vistosa necessità ...