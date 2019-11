Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) AdSan(Monte Amiata – Siena) sileche illumineranno diil. È tutto pronto per iniziare la costruzione delle grandi cataste di legna che saranno incendiate la notte della Vigilia secondo una tradizione molto vissuta e ricca di magia. Qui l’intera comunità festeggia il 24 dicembre nelle strade del paese, rinnovando un rito ancestrale che si tramanda di generazione in generazione. Un appuntamento che viene preparato già dall’autunno quando i “fiaccolai” iniziano a cercare la materia con cui costruire le, tipiche cataste di legna a forma piramidale alte fino a sette metri che, costruite in ogni terziere del piccolo borgo medioevale, si levano al cielo in attesa della vigilia quando poi verranno incendiate. Una lavorazione impegnativa che coinvolge tutta la comunità impegnandola nella realizzazione di questi monumenti ...

beth_pollini : Merenda golosa e cioccolatosa ? #motivatione #energydrink #liftyourlife #juiceplusuae #juicepluslife … - ildiscorso : Ad Abbadia San Salvatore (SI) si preparano le “fiaccole” che illuminano di fuoco il Natale - OKsiena : AD ABBADIA SAN SALVATORE SI PREPARANO LE FIACCOLE CHE ILLUMINANO IL NATALE -