Aci | “Nel 2030 le auto ridurranno di 49 milioni di tonnellate le emissioni” Conte

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) “L’Italia sfiorerà l’obiettivo: ridurrà di 49didi CO2 equivalente le emissioni di gas serra del settoremobilistico, in uno scenario che non prevede politiche incentivanti”. Lo rivela lo studio Per una transizione energetica eco-razionale della mobilitàmobilistica realizzato, da Aci, Enea e Cnr e presentato martedì mattina a Roma, in occasione della 74sima Conferenza del Traffico e della Circolazione. Un report che guarda a un futuro green: tra dieci anni letermiche rappresenteranno l’82% del parco circolante, le ibride il 10% e le elettriche quasi il 9%. “Grazie alla costante evoluzione delle tecnologie – spiega il presidente di Aci Angelo Sticchi Damiani – alla naturale crescita dell’elettrificazione dei veicoli e alle spontanee scelte del mercato, sarà possibile raggiungere una nuova mobilità ...

