5G | nel 2025 la copertura raggiungerà il 65% della popolazione mondiale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) L’ultimo Ericsson Mobility Report, edizione novembre 2019, prevede che a livello globale il numero di abbonamenti 5Gquota 2,6 miliardi nel. A far da traino soprattutto Stati Uniti, Europa Occidentale e Nord-Est Asia. In poco più di cinque anni ladelle reti di quinta generazione arriverà al 65%e gestirà il 45% dell’intero traffico mobile. Dati piuttosto eclatanti che si devono a proiezioni basate su valutazioni industriali e sui trend commerciali. Bisogna ricordare infatti che Ericsson è uno dei fornitori infrastrutturali di riferimento nel settore delle telecomunicazioni con oltre 75 accordi o contratti commerciali 5G siglati con operatori unici – di cui 23 su rete 5G live. Il traffico medio per smartphone oggi è di circa 7,2 GB al mese, ma entro la fine deldiventerà di 24 GB, soprattutto causafruizione di ...

rscano : Secondo la Direttiva (EU) 2019/882, dal 28 giugno 2025 non potranno essere immessi nel mercato europeo prodotti e s… - Agenzia_Ansa : Entro il 2025 quasi la metà del traffico dati da dispositivi mobili nel mondo 'viaggerà' sul 5G, e la tecnologia co… - grimaldi1972 : RT @rscano: Secondo la Direttiva (EU) 2019/882, dal 28 giugno 2025 non potranno essere immessi nel mercato europeo prodotti e servizi non a… -