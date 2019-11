5 finali alternativi di serie tv

Fonte : wired

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Kristofer Hivju, l’attore norvegese interprete del bruto Tormund di Game of Thrones, ha rivelato, a distanza di una manciata di mesi dalla conclusione dellafantasy pluripremiata, che esiste un finale alternativo delle lotte per la conquista del trono dei Sette regni. Per chi ha seguito con entusiasmo e devozione le peripezie degli Stark, dei Targaryen, dei Lannister e delle casate che vi giravano intorno rimanendo delusi per l’esito della saga, la notizia giunge è uno smacco: forse, davvero, si sarebbe potuto assistere a un epilogo migliore. Il Trono di spade non è né la prima né l’ultima delleche hanno lasciato interdetti gli spettatori con un finale controverso, insoddisfacente o addirittura irritante secondo una parte (o tutta) del pubblico: da Lost – che scatenò giudizi impietosi da parte di chi trovò la risoluzione raffazzonata – a How I Met Your Mother – la ...

