Zaccheroni | ”Liverpool-Napoli? Vera impresa per gli azzurri”

(Di martedì 26 novembre 2019): questoqui è molto confuso, mentalmente impreparato, incapace di poter fare un risultato lì in Inghilterra Albertoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kisssule sul match di Champions League che gli azzurri disputeranno domani sera contro il Liverpool. Queste le sue parole: SU LIVERPOOL-Il Liverpool quando gioca in casa concede molto poco agli avversari. Considerando il momento difficile delsarà una. Se ilfosse ildi sempre allora se la potrebbe giocare tranquillamente e lo abbiamo visto nella gara d’andata. Questoqui è molto confuso, mentalmente impreparato, incapace di poter fare un risultato lì in Inghilterra. DIFESA DELAD ANFIELD? Difesa a tre ad Anfield? Io quando giocavo con la difesa a tre, avevo un centrocampo a quattro che sosteneva gli ...

