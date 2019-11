Yakuza | Like a Dragon vedrà il ritorno di Goro Majima ed altri personaggi iconici

In Yakuza : Like A Dragon tornerà anche Kazuma Kiryu : Yakuza: Like a Dragon torna protagonista con un nuovo trailer di dieci minuti, mentre la demo del gioco è stata pubblicata sullo store giapponese di PlayStation. Il nuovo trailer si concentra su Masato Arakawa, che sembra essere il grande cattivo di Yakuza: Like a Dragon. La "luce" e l '"oscurità" nel nome giapponese del gioco si riferiscono a Masato e Ichiban, due personaggi legati dal destino. Masato è il figlio di Masumi Arakawa, la figura ...

Yakuza : Like a Dragon - in arrivo una demo : Nel corso di un'intervista con Famitsu, il producer Masayoshi Yokoyama ha svelato che SEGA pubblicherà una demo di Yakuza: Like a Dragon.La data di uscita di questa versione di prova è ancora avvolta nel mistero, ma considerando che il gioco debutterà in Giappone a gennaio, non dovremo attendere a lungo per provare con mano la nuova iterazione della serie.Yokoyama inoltre ha aggiunto che la demo sarà una versione aggiornata di quella presentata ...

Yakuza : Like a Dragon si mostra in uno spettacolare video gameplay : Nella giornata di oggi Sega ha mandato in onda un livestream dedicato a Yakuza: Like a Dragon, la live si concentra soprattutto sul gameplay del nuovo capitolo della storica saga.Prima di tutto possiamo vedere in azione Saeko Mukoda per la prima volta, inoltre il video comprende intense sezioni di combattimenti a turni, evocazioni e diversi attacchi speciali. Altra caratteristica interessante è la possibilità di gareggiare in attività secondarie ...

Il gameplay di Yakuza : Like a Dragon si mostrerà a breve in un live stream di Sega : Sega ha in programma un live stream ufficiale dedicato al suo Yakuza: Like a Dragon che andrà in onda il prossimo 29 ottobre alle 20:00 JST (le 13 italiane). Lo streaming, visibile su YouTube, ci fornirà un'occhiata al gameplay di questo nuovo capitolo della serie.Tra i protagonisti della trasmissione ci saranno Toshihiro Nagoshi, general director della serie Yakuza, il chief producer di Yakuza: Like a Dragon, Masayoshi Yokoyama, il producer ...