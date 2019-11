Xiaomi lancia un nuovo smartwatch niente male | ma è per bambini

Xiaomi lancia una tazza riscaldata capace di ricaricare gli smartphone in wireless : Xiaomi ufficializza una tazza del tutto simile ad una tazza comune con la particolarità di essere alimentata da un pad che può erogare la ricarica wireless L'articolo Xiaomi lancia una tazza riscaldata capace di ricaricare gli smartphone in wireless proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi dovrebbe lanciare uno smartphone simile al Motorola RAZR : Dal database del CNIPA arrivano alcune immagini relative ad un brevetto registrato da Xiaomi che ci mostrano il design di un suo smartphone pieghevole L'articolo Xiaomi dovrebbe lanciare uno smartphone simile al Motorola RAZR proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi è inarrestabile e lancia uno scooter elettrico e un mobile specchio smart : Su Youpin, la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, sono sbarcati due prodotti: stiamo parlando di Molink Electric Motorbike e smart Mirror Cabinet L'articolo Xiaomi è inarrestabile e lancia uno scooter elettrico e un mobile specchio smart proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia la videocamera intelligente Xiaobai N1 Smart Outdoor Camera PTZ Edition : Da Xiaomi, arriva un nuovo interessante dispositivo dedicato agli appassionati di Smart home: stiamo parlando di Xiaobai N1 Smart Outdoor Camera PTZ Edition L'articolo Xiaomi lancia la videoCamera intelligente Xiaobai N1 Smart Outdoor Camera PTZ Edition proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia nuovi prodotti smart : la valigia robot - una poltrona massaggiante e una piastra di cottura : Xiaomi lancia in crowdfunding su Youpin una valigia robot intelligente che segue il proprietario, una poltrona da massaggio economica e una piastra a induzione con diversi programmi di cottura. L'articolo Xiaomi lancia nuovi prodotti smart: la valigia robot, una poltrona massaggiante e una piastra di cottura proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia gli sconti di Halloween sul suo e-shop : risparmi fino al 53 percento fino al 3 novembre : Xiaomi dà il via agli "sconti di Halloween": fino al prossimo 3 novembre sullo store ufficiale ci saranno tantissimi prodotti in offerta e un codice coupon. L'articolo Xiaomi lancia gli sconti di Halloween sul suo e-shop: risparmi fino al 53 percento fino al 3 novembre proviene da TuttoAndroid.

Meizu lancia la sfida a Xiaomi con uno spazzolino elettrico ultrasonico e le cuffie Bluetooth Meizu HD60 : Meizu ha annunciato un nuovo paio di cuffie Bluetooth e il suo primo spazzolino elettrico ultrasonico, dotato di una comodissima funzione. L'articolo Meizu lancia la sfida a Xiaomi con uno spazzolino elettrico ultrasonico e le cuffie Bluetooth Meizu HD60 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia una ciabatta smart a forma di Cubo di Rubik dal prezzo di 8 euro : Si chiama Mijia Rubik’s Cube ed è un nuovo progetto targato Xiaomi e approdato sulla piattaforma di crowdfunding del colosso cinese. Ecco tutti i dettagli L'articolo Xiaomi lancia una ciabatta smart a forma di Cubo di Rubik dal prezzo di 8 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia il robot MIJIA 1C e il videoproiettore Mi Projectyor Vogue Edition : Xiaomi continua a incrementare le fila dei propri accessori, con un aspirapolvere robot 2in1 e un nuovo videoproiettore dal prezzo contenuto. L'articolo Xiaomi lancia il robot MIJIA 1C e il videoproiettore Mi Projectyor Vogue Edition proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia un giubbotto smart per tutte le stagioni e un thermos che mostra la temperatura : Dalla piattaforma di crowdfunding Youpin arrivano due nuovi curiosi prodotti targati Xiaomi. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quali sono i loro prezzi L'articolo Xiaomi lancia un giubbotto smart per tutte le stagioni e un thermos che mostra la temperatura proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi non si ferma più e lancia un mouse ultra-sottile e due monitor per il gaming : Xiaomi ha lanciato in Cina un nuovo mouse dal design ultra-sottile con connettività bluetooth dual-mode e due monitor per il gaming: uno con un enorme display curvo da 34 pollici e un altro con un display da 23,8 pollici. L'articolo Xiaomi non si ferma più e lancia un mouse ultra-sottile e due monitor per il gaming proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi è già in modalità inverno e lancia una stufa e un purificatore d’aria smart : Dall'India arriva la notizia del lancio da parte di Xiaomi di Mi Air Purifier 2c, ossia una versione più economica di Mi Air Purifier 2s. Ecco le sue feature L'articolo Xiaomi è già in modalità inverno e lancia una stufa e un purificatore d’aria smart proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia quattro frigoriferi e un materasso a temperatura controllata in Cina : L'ampio e variegato catalogo Xiaomi si arricchisce ulteriormente con quattro nuovi frigoriferi a marchio Mijia lanciati oggi in Cina a un prezzo aggressivo e un materasso intelligente a temperatura controllata riscaldato a liquido in cowdfunding su Youpin. L'articolo Xiaomi lancia quattro frigoriferi e un materasso a temperatura controllata in Cina proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel Watch è a un passo dalla realtà. Xiaomi - nel mentre - è pronta a lanciare il suo smartwatch : Durante l'evento del 15 ottobre Big G potrebbe lanciare il nuovo Google Pixel Watch L'articolo Google Pixel Watch è a un passo dalla realtà. Xiaomi, nel mentre, è pronta a lanciare il suo smartWatch proviene da TuttoAndroid.