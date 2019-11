Volley | SuperLega 2019-2020 | nona giornata Civitanova all’ultima fatica prima del

Volley - i migliori italiani dell’ottava giornata di Superlega. Zaytsev vince il duello con Vettori. Kovar e Travica : esperienza al potere : Cambiano in fretta geografia ed umori in Superlega in questa fase frenetica di partite che si susseguono a ritmo indiavolato. Una settimana fa Modena era al tappeto, oggi è addirittura l’inseguitrice più accreditata della capolista Civitanova, Perugia era sull’orlo di una crisi di nervi e ora, con quattro vittorie consecutive, si è rimessa in carreggiata. Non tantissimi ma comunque di qualità gli italiani protagonisti delle sfide ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : ottava giornata. Civitanova sempre in testa - Modena batte Trento nel big match - ok Perugia : Oggi si sono disputate cinque partite valide per l’ottava giornata della SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Civitanova si conferma saldamente al comando della classifica con cinque punti di vantaggio su Modena. I Campioni d’Italia hanno faticato a ingranare sul campo di Vibo Valentia (si è giocato al PalaCalafiore di Reggio Calabria), hanno perso il primo set ma poi hanno ingranato e sono riusciti ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Modena travolge Trento - vincono Perugia - Milano - Civitanova e Monza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER CRONACA, RISULTATI E CLASSIFICA 20:18 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni dell’ottava giornata dell Superlega e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:17 La classifica aggiornata vede Civitanova in testa con 26 punti, Modena insegue con 21, Perugia(19) scavalca Trento(18). 20:16 Modena-Trento 25-21: sbaglia Candellaro, Modena si aggiudica il ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Modena avanti 2-1 su Trento - vincono Perugia - Milano e Civitanova - Monza avanti su Verona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione ottava giornata 20:11 Modena-Trento 22-18. ace importantissimo di Russell. 20:10 Modena-Trento 22-17: ci pensa Giannelli in attacco. 20:08 Modena-Trento 20-15: invasione a rete di Vettori, adesso si fa d’avvero dura. 20:07 Verona-Monza 21-25: risultato importantissimo per i ragazzi di Fabio Soli, che agguantano proprio Verona in settima posizione. 20:06 VIBO ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Modena avanti 2-1 su Trento - vincono Perugia e Milano - Civitanova passa in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione ottava giornata 20:00 VIBO VALENTIA-Civitanova 21-21: Simon riporta i suoi in parità. 19:59 Modena-Trento 11-8: due ace di fila per Bednorz, allungo determinante. 19:57 VERONA-MONZA 13-17: si va avanti sempre con quattro punti di differenza. 19:56 VIBO VALENTIA-Civitanova 20-18: break importantissimo dei calabresi. 19:55 SORA-MILAN 18-25: Petric e compagni vincono 3-1 e salgono ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Modena avanti 2-1 su Trento - vince Perugia - Milano e Civitanova passano in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione ottava giornata 19:53 Modena-Trento 3-4: primo di tempo di Lisinac, che è in una condizione pazzesca. 19:52 VERONA-MONZA 10-14: adesso rientrare sembra d’avvero proibitivo. 19:51 VIBO VALENTIA- Civitanova 15-15: di sicuro il migliore di serata in casa Civitanova è Leal. 19:49 SORA-Milano 14-22: stasera abbiamo visto le potenzialità di Milano, nel bene e nel male. 19:48 ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : parità tra Trento e Modena - vince Perugia - Milano e Civitanova passano in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione ottava giornata 19:34 VERONA-MONZA 19-25: bene la formazione lombarda, che torna a muovere classifica. 19:33 Modena-Trento 19-16: mani-out di Zaytsev. 19:32 VIBO VALENTIA-Civitanova 0-1: il primo punto del quarto parziale è per la Lube. 19:31 SORA-Milano 2-4: si riparte da dove c’eravamo lasciati. 19:30 Modena-Trento 18-15: due ace consecutivi di Bednorz! 19:28 VERONA-MONZA ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : parità tra Trento e Modena - bene Perugia - Milano e Civitanova si risollevano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione ottava giornata 19:14 Perugia-RAVENNA 15-13: primo tempo a segno di Alonso. 19:13 Modena-Trento 1-1: sparacchia fuori Bednorz dai nove metri. 19:12 VERONA-MONZA 6-3: riparte forte la squadra ospite, Verona non riesce più a trovare il gioco di inizio Campionato. 19:11 VIBO VALENTIA-Civitanova 5-12: sbaglia Ngapeth, la Lube scappa via. 19:10 SORA-Milano 8-8: non arrivano break, si ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Trento avanti su Modena - bene Perugia - Milano e Civitanova in difficoltà : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione ottava giornata 18:46 Modena-Trento 7-5: primo tempo dietro spettacolare di Lisinac. 18:45 VERONA-MONZA 9-8: Kurek ricuce lo strappo iniziale. 18:44 VIBO VALENTIA-Civitanova 7-8: la Lube non riesce a scappare via neanche in questo parziale. 18:43 SORA-Milano 5-8: break importante per la formazione ospite. 18:42 Perugia-RAVENNA 11-12: show di Ter Horst in questa fase. 18:41 ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : al via l’ottava giornata - attesa per Modena-Trento! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione ottava giornata 18:02 PERUGIA-RAVENNA 1-1: primo tempo anche per Grodzanov. 18:01 MODENA-TRENTO 1-0: si parte subito con un primo tempo di Mazzone. 17:57 Ultimi minuti di riscaldamento su tutti i campi e si parte. 17:54 La classifica attuale vede in testa Civitanova con 23 punti, in seconda piazza a pari merito Trento(18) e Modena(18), Perugia(16) insegue con sette lunghezze da ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA. risultati 24 novembre - spicca Modena-Trento - trasferta a Vibo per Civitanova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione ottava giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Stasera i riflettori saranno tutti puntati su Modena-Trentino, sfida che vale la seconda posizione in classifica dietro Civitanova. Mentre i padroni di casa vengono da un’ottima vittoria contro l’ostica Milano, Giannelli ...

Superlega Volley 2019-2020 oggi : calendario e orari delle partite - programma - tv e streaming : oggi domenica 24 novembre si disputano cinque partite valide per l’ottava giornata della Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di volley maschile. Riflettori puntati sul PalaPanini dove Modena ospita Trento per il big match di questo turno, le due square sono appaiate al secondo posto in classifica e vanno a caccia di una vittoria fondamentale per il futuro di entrambe le squadre. I Canarini di Ivan Zaytsev sembrano partire ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : Padova supera Latina 3-1. Yuki Ishikawa autentico trascinatore : Padova conquista la seconda vittoria consecutiva in questa SuperLega ai danni di Latina. I ragazzi di Balerio Baldovin hanno giocato un match di altissimo livello, con il giapponese Yuki Ishikawa autentico trascinatore con ben 22 punti a referto, arricchiti da 3 muri. Molto bene per quanto riguarda i padroni di casa Hernandez Ramos Fernando autore di 21 punti. Per quanto concerne i laziali sugli scudi Jean Patry e Petr Moritz Karlitzek che hanno ...